De últimos días

El presidente Enrique Peña Nieto concluirá su gestión el viernes 30 de noviembre. En la próxima “Lecturas” el presidente será otro: Andrés Manuel López Obrador. Va un apretado balance de la presidencia de Peña Nieto: Primero, mantuvo la inflación en una tasa muy similar a las administraciones anteriores. Anualizada en octubre de 2012 fue de 4.6%, la misma medición en 2018 da 4.9%. Segundo, la tasa de cambio del dólar por peso sufrió una devaluación de 58% en los seis años (de 12.9 pesos por dólar el 3 de diciembre de 2012 a 20.5 el 27 de octubre 2018). Tercero, la desigualdad del ingreso siguió siendo uno de los principales elementos de laceración social en México, ricos muy ricos frente a decenas de millones de mexicanos muy pobres. Cuarto, las reformas en materia energética no lograron consolidarse en el mercado y las inversiones privadas están pendientes, las señales del equipo de transición y el presidente electo no dan certidumbre.

Quinto, la educación pública tuvo una reforma profunda. El acceso a la planta docente a través de concursos de oposición dejo atrás las prácticas clientelares del corporativismo de estado que siguió vigente en los dos sexenios del PAN. Ni la primera alternancia logró eliminar esos despropósitos en la educación. Siguieron en otros sindicatos de organismos de gobierno. En el sector educativo, a pesar del apoyo electoral de la oligarquía dirigente del SNTE a la campaña presidencial de Peña Nieto, se dio una reforma que rompió con esas ataduras en la contratación de profesores.

Es una nueva realidad ver a alumnos destacados ganar concursos y ser docentes de planta en escuelas públicas. Sin ningún tipo de relación con el sindicato o un partido político. Esta es quizá una de las grandes reformas de Peña Nieto. Desafortunadamente, todo indica que el nuevo gobierno desandará ese camino. Riesgos inherentes de la democracia. Cómo dice un amigo académico devenido en funcionario: “el que sabe, sabe, y el que no, que aprenda”. Sexto, las inversiones en infraestructura son bastante comparables a otros sexenios, al final de cuentas, son la representación de la obligación del gobierno federal. Pobres tipos los que hayan obtenido el voto de sus conciudadanos y gasten recursos públicos en andar cantando loas a obras públicas, son su obligación. Punto.

De la mujer del César

El gran error de Peña Nieto fue no haber entendido que fue electo presidente en una democracia. Al final de su mandato habría elecciones y la mayoría decidiría quién sería el nuevo presidente. Quien entiende eso, debe observar la máxima de Julio César, el emperador romano, sobre su mujer Pompeya: “La esposa del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo”. Ahí fue donde empezó la debacle de Peña Nieto. En 2009, estaba en un cine en el Pedregal de San Ángel. Ya iniciada la película se oyeron rumores y callaron al poco rato.

Antes de los créditos salí de la sala. Al estar en el área de dulcería observé un grupo de guardaespaldas, me detuve a ver quién hacia ostentación de poder: era el joven gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Apenas unas semanas antes había conocido con Alonso Lujambio, Presidente del IFAI, en una casa de Las Lomas de Chapultepec que usaba como su oficina en la Ciudad de México. Por otros cinéfilos que veían el espectáculo de derroche de muestras de cariño, resguardado por guaruras oficiales, me enteré que la mujer que agarraba de la mano el gobernador era la actriz de Televisa Angélica Rivera, alias la Gaviota. Se casó con ella en 2010.

A finales de 2014, apenas cinco años después y en su segundo año de gobierno, se publicó quizá la casa que conocí como oficina del gobernador del Estado de México, o una cerca de ahí, era de la propiedad de la esposa del Presidente. El reportaje titulado “La Casa Blanca”, publicó que fue adquirida por Angélica Rivera a un contratista del gobierno federal, con una serie de apoyos financieros. Se desató una campaña de desprestigio contra el Presidente y su administración. Lo demás es historia. La debacle de imagen ya no paró.

Termina su sexenio como el más repudiado presidente mexicano desde que hay mediciones de opinión pública. Ninguno de sus logros, reformas, contribuciones, quedará en el imaginario colectivo como la Casa Blanca y la fama de corrupción que esto desató. El juicio se dio en las urnas el pasado 1 de julio. Su opositor en 2012 barrió electoralmente al candidato que eligió postulará el PRI. No entendió, la máxima: “La esposa del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo”. Por cierto, Julio César se divorció de Pompeya. Peña Nieto nunca lo hizo de Angélica Rivera. Será digno de una farsa del teatro español del siglo de oro, si cuando ya no sea presidente, se divorcia, y antes de caer el telón sale la cita de The Economist: “no entiende que no entiende”.

Párrafos: De error

El error fue no esperar a dejar de ser presidente y hacer lo que le viniera en gana a él y su esposa, dentro de la ley. Antes de eso, ni con los miles de millones gastados, inútilmente, en publicidad revertió, ni revertirá nunca esa mala imagen. Pase lo que pase. Incluso si viene una regresión autoritaria en México, será señalado como el culpable de haberle abonado el camino, democráticamente, a esa regresión.