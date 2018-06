De un hombre cerrado: represión

Luis González de Alba fue uno de los dirigentes del movimiento estudiantil de 1968. En Milenio Diario, sobre la represión del gobierno a los estudiantes ese año, declaró: “Además que se golpeara a la manifestación, hubo otro elemento: que fuera presidente Díaz Ordaz. Cualquier otro presidente de México, anterior o posterior, no importa cuál, resuelve el conflicto. Era un problema de demandas elementales. Queremos que les paguen las curaciones a los heridos que golpearon. Que despidan a los jefes de policía responsables y a los granaderos. Eran cosas absolutamente sencillas. En ningún país hay un conflicto por eso. Se fue complicando porque el presidente era un hombre absolutamente cerrado ante cualquier demanda” (Milenio 15/Jun/2018). La intransigencia, incapacidad de dialogar, adjetivar un movimiento, lleva, directamente al poder a la represión. El legado histórico del presidente Gustavo Díaz Ordaz es la represión, la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968.



En 13 días los mexicanos tendrán la posibilidad de elegir al próximo presidente de México. Esa decisión política investirá a un candidato. El que gane dejará un legado y el resto de los mexicanos deberemos de aceptar que él lo construya, pues habrá sido electo por la mayoría en unas elecciones democráticas. El que gane tendrá la legitimidad de las urnas para hacer ese legado. No hay más límites que la ley. Sólo ese.



DE ACCIÓN, INSTITUCIONAL Y REGENERACIÓN

La acción es, en teoría social, lo que hace al actor dejar de mirar y participar. Es la definición de los movimientos políticos que surgen contra los partidos autoritarios, sobre todo de orientación religiosa y contra el socialismo y comunismo. Por eso el Partido Acción Nacional denominó así. Nace como una protesta contra la política laica y socialista del presidente Lázaro Cárdenas a mediados de la década de los treinta del siglo pasado. Diferente fue la respuesta a la política anticlerical del presidente Calles, hubo un levantamiento armado, la guerra cristera, no acción política.



La construcción de instituciones fue la respuesta de los presidentes general Manuel Ávila Camacho y licenciado Miguel Alemán. De hecho, el primero dio el paso definitivo en la construcción de instituciones al dejar como candidato presidencial al segundo: el primer presidente electo civil de México desde Venustiano Carranza. La construcción institucional de Ávila Camacho y Alemán fue plasmada en el renombramiento del partido oficial en Partido Revolucionario Institucional. No dejaron de lado el carácter violento de origen y la continuidad.



En 2011, en apoyo a la candidatura presidencial del político Andres Manuel López Obrador (AMLO), se formó la asociación política nacional, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Después de las elecciones, el candidato perdedor, AMLO, llamó y encabezó protestas sociales. Inclusive, el 1° de diciembre en la investidura del presidente Calderón, los diputados del PRD y PT intentaron bloquear el evento y lo contestaron con gritos y silbidos. Sin embargo, desde el 20 de noviembre de 2012, cuando se llevó a cabo la asamblea de la APN Morena, bajo la dirección política del candidato perdedor, AMLO, se tomó la decisión de hacer un partido político, y el presidente del consejo nacional fue, precisamente, AMLO.



Unos días después, los diputados del PRD y PT gritaban y silbaban en la Cámara de Diputados. Pero ya AMLO había decretado la formación del nuevo partido, dejando fuera a los que lo postularon candidato presidencial. Ese nuevo partido tiene un llamado a los orígenes ideológicos de la revolución mexicana de 1910. El legado anarquista de los hermanos Flores Magón y su periódico Regeneración. En noviembre de 2012 el candidato perdedor AMLO decidió que el nuevo partido se llamaría Movimiento de Regeneración Nacional. Inclusive, uno de los 10 resolutivos del primer congreso de Morena fue la creación del periódico Regeneración.



PÁRRAFOS: DE LA ELECCIÓN 2018, TIGRE Y MAO TSE TUNG

En 13 días, AMLO irá a las urnas en una elección presidencial por tercera ocasión. Habrá que observar su acción política, después de la elección, en caso de no ganar. Si pierde, en marzo pasado en la convención bancaria anunció que se irá a su rancho en Palenque (La Chingada) y “a ver quién amarra el tigre”. El pronóstico de AMLO es doblemente fatalista: por un lado, manifiesta que puede perder; y, por el otro, supone que ante su derrota habrá una protesta violenta, al equiparar a la sociedad mexicana con un tigre. Quizá, AMLO no recordó a Mao Tse Tung y su definición de “tigre de papel” para referirse a los reaccionarios y al poderío norteamericano frente a la revolución china. Decía el líder chino: “En apariencia es muy poderoso pero en realidad no es nada a lo que temer. Es un tigre de papel. Un tigre por fuera, está hecho de papel, incapaz de resistirse al viento y la lluvia…todos los reaccionarios son tigres de papel, superficialmente poderosos pero propensos a la sobre extensión, que los lleva al desmoronamiento repentino”. Hoy, la apuesta es por la democracia que surgió como reacción social a la represión brutal de 1968. Es porque el proceso de construcción democrática haya sido suficientemente sólido para no desmoronarse como tigre de papel. Es de esperarse que, en caso de perder la elección, en 13 días, al tigre al que se refirió AMLO sea a su tigre de papel: que él ve poderoso y sobre extendido, pero se desmoronará frente a la lluvia de voto de los ciudadanos.

