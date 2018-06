De una elección: morir de diabetes

En diversas entregas se han analizado dos problemas sociales: Uno, la diabetes y los cientos de miles de muertos que ocasiona cada año. Lejos, muy lejos de la insistencia y estridencia de los muertos ocasionados por el crimen organizado. Esos que llenan todos los días primeras planas y primeros lugares de portales de internet, que señalan las redes, como en una cantina con gritos de borracho. Pero nadie, menciona, cada día, los más de 8 mil muertos al mes, casi 300 al día, producidos por la diabetes. Nadie. Cuándo mucho unos cuantos discursos al año, que algún reportero reproduce, y, a sobra de espacio porque ese día no hubo muertos a balazos del narcotráfico, se publica en páginas interiores de un periódico. Es una elección, tomar refresco azucarado y con gas. Es una elección retacarse la boca cómo cochinos en engorda con frituras o dulces. Es una elección no hacer ejercicio. Es una elección no caminar ni para subir el paso peatonal a desnivel y sortear carros en una avenida desparramando lonjas de manteca. Es una elección bajarse del automóvil, sudando y aventando las amasijos de grasa de la barriga para afuera, con tal de no caminar unos metros. Es una elección acumular grasa alrededor del vientre y estar propensos a contraer diabetes. Elecciones para morir, enfermar, ser un amputado, o, dependientes de una máquina de diálisis. Casi 300 muertos diarios de diabetes, nadie lo publica diario. De 1990 a 2017 en México el Inegi reporta 453 mil homicidios dolosos. De 2014 a 2017 hubo más muertos de diabetes que en 28 años de actividad del crimen organizado en México. Así de trágica es la elección de cada mexicano que engulle una fritura, un pastelito con azúcar y grasa hidrogenada, una bebida gaseosa azucarada. Si a esas muertes de diabetes se suman las de los gordos mantecosos, que se les para el corazón, entonces, bastan tres años para superar los muertos por diabetes y males isquémicos del corazón a los homicidios dolosos que en 28 años ha dejado toda la actividad criminal en México: narcotráfico, robo y tráfico de combustible, asaltos, secuestros, etcétera.



DE UNA ELECCIÓN: PARIR ANTES DE LOS 20 AÑOS

El segundo problema social es anualmente los cientos de miles de nacimientos de madres menores de 20 años. Mujeres que están pariendo sin casa, sin padre, sin dinero para alimentos para sus hijos, sin cultura, sin educación para enfrentar la maternidad, sin apoyo de un padre. Mujeres e infantes que se convierten en cargas para la economía de unos padres que van a ver consumidos sus magros ahorros, y, ya no regresarán. Niñas convertidas en mujeres por el sufrimiento de ver hijos con carencias. Mujeres con dificultad para seguir estudiando, que deben realizar trabajos no deseados. Problemas económicos para los que no están preparadas. Todo, por parir y ser legalmente responsables de mantener y cuidar la vida de un infante. Es una elección de dos adolescentes tener relaciones sexuales sin preservativo. Es una elección no abortar. Es una elección, aun cuando ya parieron una vez, no meterse un dispositivo intrauterino o un implante hormonal. Es una elección no pedir una operación quirúrgica voluntaria de esterilización, aun cuando ya parieron una o más veces. Es una elección seguir pariendo sin los medios para mantener infantes paridos. Es una elección parir con adicciones a alcaloides ilegales. Es una elección no dar en adopción esos niños que no tienen hogar, alimentos, salud.



Esas elecciones de millones de mexicanos, cada día, son las que construyen un país de desigualdades. Es la elección que va deformando el futuro de México. Es la base para la migración ilegal. Es la base para una educación deficiente. Es el origen de cientos de miles de muertes. Es la elección que los ciudadanos hacen todos los días y que desdibuja a México. En esas elecciones, no hay NADA que tenga que ver la corrupción. Es la cadena de la moral judeo cristiana. Es la ignorancia. Es la falta de cultura cívica de cada padre. Es la basura que se niegan millones de mexicanos a dejar de consumir. En todo caso, en la voz de cada candidato que anda detrás del voto de los mexicanos no se oye que hacer para que dejen de morir cientos de miles de diabetes y de males isquémicos del corazón. No se lee ni oye que hacer para que las cientos de miles de niñas mexicanas dejen de parir cada año.



PÁRRAFOS: DEL ABORTO, UNA ELECCIÓN

En un artículo de Alberto Kousuke De la Herrán Arita, “El aborto desde el punto de vista científico” (Noroeste, 17/Jun/2018), este médico y científico mexicano, plantea que “cuando se trata de los derechos de la mujer y su reproducción, ellas deben ser las únicas que tienen la decisión sobre lo que sucede en su cuerpo”. Punto. En su artículo Alberto Kousuke demuestra que no pasa nada físicamente con la mujer que aborta, y, socialmente, la legalización del aborto disminuye la criminalidad. El aborto debe legalizarse y darse las facilidades en las instituciones públicas de salud para llevarlo a cabo. Es un asunto que los ciudadanos debemos analizar y debatir. Hacer valer la libertad para que cada mujer pueda hacer una elección: parir o no. Eso es libertad. Y los miles de candidatos nada dicen de esta elección: no es rentable electoralmente.

