De variables de encuestas y voto

La caricatura de AVECÉ ayer en EL DEBATE es la fotografía más exacta de la situación de las preferencias electorales en la elección presidencial 2018. Un tren arrollando un camión. El tren lleva la palabra en mayúsculas: “HARTAZGO”, en el techo de los vagones. El camión volcado lleva rotulada la leyenda: “¡Aguas con el populismo!”. Hartazgo es el exceso la acción de hartar, en sentido negativo es sinónimo de “fastidiar, cansar”. Los ciudadanos que manifiestan su intención o preferencia electoral están hartos, fastidiados, cansados. Y, ni la amenaza de una regresión autoritaria, vía el populismo, los hace voltear hacia otro lado. Las encuestas, por un lado, siguen presentando a López Obrador en primer lugar, seguido de Anaya y Meade. Unas ponen en segundo a uno y otras al otro. Incluso ya se están dando peticiones de alineación electoral: declina uno y se suma al otro. Unos responden y otros igual.



Por otro lado, las encuestas, presentan el hartazgo que dibuja la caricatura de AVECÉ. Una calificación muy baja del presidente de la república. De nada sirven declaraciones del futuro por reformas estructurales, números positivos de crecimiento económico, positiva dinámica exportadora, crecimiento de empleos. Nada deja de aminorar ese “hartazgo” en la población. ¿Ese sentimiento se va a traducir en las urnas? En definitiva, no. El hartazgo es un sentimiento, un afecto. En las personas con una cultura política de súbdito la orientación política es afectiva, no evaluativa. Eso no significa que el puntero, López Obrador, no pueda ganar. Simplemente, que no está definido que gane. Existe, aún, la incertidumbre democrática. Si la cultura política en México fuera participativa y con una orientación evaluativa, el sólo hecho de que la calificación del presidente fuera tan baja, haría que el PRI desistiera de toda posibilidad de siquiera gastar dinero en la campaña. Pero el caso es otro. Independientemente de la racionalidad económica y de los indicadores económicos positivos, cualquier elemento que toca al ciudadano en sus afectos, hace que no se manifieste apoyo a esa vertiente política. Resumiendo: los ciudadanos demuestran poco apoyo al candidato ligado al presidente Peña Nieto; y, eso no va traducirse, necesariamente, en votos para un candidato diferente al del partido del presidente, por la orientación afectiva y no evaluativa.



DE NIÑOS, PADRES, MADRES Y ENCUESTAS ELECTORALES

En entrega anterior se trató sobre la responsabilidad que conlleva registrar un infante ante el Estado. Ir al Registro Civil, declararse madre y padre, firmar esa acta. El adulto que hace eso se vuelve, ante el Estado, el responsable de ese infante, hasta que sea mayor de edad. Es quizá uno de los momentos más determinante en la vida de un niño: Se vuelve una responsabilidad de quienes se registraron como padres. En México hay millones de niños que sólo tienen uno. A pesar de que debió haber otra persona para concebirlo. La ley prevé que ese caso se dé. Sólo llevará los apellidos del padre que acude a registrarlo. El Estado ha buscado fomentar e implementar las políticas públicas necesarias para que todos los niños mexicanos tengan las mismas oportunidades de subsistencia, seguridad, salud y educación. Pero quienes son los responsables ante el Estado son quienes fueron al registro civil a registrar a ese niño como su hijo. Independientemente de que sea el padre biológico o no de ese niño. Es un acto ante el Estado que es irreversible.



En México la gran mayoría, de esos millones de niños que legalmente cuentan con sólo un padre, tienen madre. Esos infantes en el acto no tuvieron madre y padre. En lugar de uno de ellos hay puntos. También, hay millones de niños que viven sólo con una de las dos personas que firmaron el acta de nacimiento. Porque se disolvió la relación o contrato matrimonial. En ningún caso quienes firmaron el acta de nacimiento pueden desentenderse de las obligaciones de manutención, techo, seguridad, educación y salud del infante. Si sólo la madre decidió registrarlo, entonces ella será la única responsable. A menos que inicie un juicio, primero de reconocimiento y luego otro de manutención.



Se retoma el tema, porque atrás de esos millones de niños hay el doble de millones de ciudadanos, que los engendraron y registraron. Muchos no se hacen responsables de sus obligaciones para con ellos. Inclusive, la madre que está omitiendo una persona ante el registro civil asumió una responsabilidad. Si algo falta a ese infante es su deber legal exigir ante la ley, que quién engendró al niño cumpla sus obligaciones. Ante este panorama, del lazo biológico de paternidad, no hay una cultura política evaluativa en México. ¿Por qué la habría en el voto? Es algo para poder entender las encuestas, después del debate, que no tardan en publicarse.



PÁRRAFOS: DE CAMPAÑAS LOCALES

Mientras en el ámbito federal los candidatos están en campaña, en lo local, en las elecciones para presidentes municipales y diputados locales, estas no inician aún. Los registros de candidatos ya fueron aprobados por el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa. E iniciarán sus campañas el 14 de mayo. Aún faltan 12 días para que la actividad proselitista empiece. Las reformas electorales en Sinaloa determinaron que las campañas fuesen de 45 días. Esto es lo que decidieron reformar los partidos que hoy competirán en las elecciones. Y deberán respetar, o, podrían verse descalificados por las autoridades electorales.

