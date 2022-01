De vuelta a la nueva normalidad

audima

El regreso a clases presenciales y de forma escalonada en escuelas de nivel básico educativo, así como la reactivación de actividades en universidades y bachilleratos de la UAS, además de un descenso marcado en la demanda de consultas en instituciones de salud pública y de demanda de pruebas diagnósticas en laboratorios privados, todo ello puesto en una misma balanza, permite pensar que estamos de vuelta a esa “nueva normalidad” que experimentamos el año pasado, antes de la tercera ola de contagios.

Aun cuando no hemos salido de la cuarta ola debido a lo altamente contagiosa que ha resultado esta nueva cepa ómicron, con cifras diarias por encima de los mil nuevos casos, pareciera que poco a poco se pretende normalizar la actividad diaria para no estancar la actividad económica, pero con la advertencia de no abandonar las medidas sanitarias universales: uso del cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia.

Leer más: De beneplácito de España

En Culiacán, por lo pronto, los laboratorios y las farmacias están volviendo a su ritmo de trabajo normal, mientras que en el sur del estado todo apunta a que el Carnaval podría llevarse a cabo, ya incluso fue avalado por el titular de Sectur, Miguel Torruco.