De vuelta, un sepultado en vida

El vituperado titular de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, tuvo ayer la reunión que solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le garantizó que los señalamientos en su contra se procesarán sin autoritarismo y no será perseguido por su gobierno.

Con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, se mostró agradecido por haber sido escuchado, y reiteró que las acusaciones que se le han hecho carecen de sustento.

Joaquín le recordó que el propio AMLO sugirió que debía salir de la CRE; que la secretaria de la Función Pública lo acusó de ocultar la autorización de un permiso para transporte de gas que lo colocaba en un supuesto conflicto de interés; que la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos había iniciado una investigación de oficio en su contra, y que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una “relatoría” de indagatorias en su entorno familiar bajo sospecha de defraudación fiscal, lavado de dinero, triangulaciones y envíos de recursos a “paraísos fiscales”.

¡Chíngale!

Exhibido como nadie del perlario de bad hombres que chisporrotean en las morbosas mañaneras, García Alcocer tuvo la oportunidad de platicar con AMLO 45 minutos.

Con la mayor decencia, el titular de la CRE comenzó agradeciendo el hecho de que López Obrador “generosamente me recibió...” porque pudo “exponerle la visión que yo ya externé en los medios sobre estos infundios”. El mandatario le dijo “que no hay la intención de perseguirme porque esa no es su forma de actuar. Yo le reconozco mucho al presidente darme ese comentario, esos espacios. Creo que hay elementos muy importantes que se dirimirán en la defensa de este caso y yo continúo trabajando en la CRE para desarrollar este sector que es bien importante para el desarrollo nacional...”.

–La cargada de mano fue muy fuerte, Guillermo –comentó el periodista.

–Yo... Digamos... Sí, fue un evento desafortunado...

–Una embestida.

–Yo tengo la certeza de que la verdad, la honorabilidad y el prestigio que me sigue por más de 24 años de trabajo ininterrumpido en el sector público va a darme la razón. Le expresé al Presidente que le agradecía poder tener ese diálogo y continuaré con mi defensa, ante los medios y todos los recursos que yo tenga...

El ominoso tema, dijo el entrevistado, “lo agotamos muy rápidamente. Seguimos platicando más bien de la agenda, de cómo (va) el proyecto que (AMLO) está desarrollando y cuál es el papel de la CRE. Le pedí y le ofrecí mandar información relevante para la toma de decisiones, y creo que yo salí muy tranquilo...”.

Final feliz... de apenas otro capítulo en la súbita desventurada historia de un servidor público bajo prejuiciadas investigaciones de señalamientos calumniosos lanzados desde la estruendosa tribuna del Palacio Nacional...