De zona de emergencia a zona de desastre siete municipios de Sinaloa

Poco a poco aparecen los daños. Conforme bajan los niveles del agua en zonas inundadas, los daños comienzan a salir. Y de una solicitud para declarar “zona de emergencia”, se pasó a la petición de “zona de desastre”. Así de delicados son los daños que se están conociendo tras el paso del huracán Nora, que lanzó sobre buena parte de Sinaloa 400 milímetros de agua. En tres días de lluvia cayó lo que todo el estado recibe a lo largo de un año. De ese tamaño es el problema que está presente por las inundaciones. Los municipios del sur, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa ya se tenían visualizados, pero ayer se le sumó Culiacán, pues en el Valle de San Lorenzo, la inundación causó severos destrozos y pérdidas materiales. Tan solo en esta zona del Valle de San Lorenzo se reportaron cuatro cortes en carreteras estatales de los siete que se tienen reportados en todo el estado. Los daños a la ganadería todavía no son cuantificados. Y el número de viviendas dañadas sigue revisándose. De las zonas bajas fueron evacuados 564 personas que se trasladaron para protegerlos en 13 refugios temporales. Para el gobernador Quirino Ordaz Coppel todavía falta por cuantificar pérdidas en los siete municipios que se solicitó la declaratoria de “Zona de desastre”. Falta por cuantificar los daños a la agricultura, pues siembras completas fueron arrasadas por el agua. Y en la pesca, en las zonas donde se tenían “tapos” en aguas interiores, el paso del agua desapareció el camarón. Aun ayer, la advertencia de más lluvias continuó, aunque en Mazatlán salió el sol. El “arranque” del ciclo escolar 2021-2022 todavía tendrá que esperar este miércoles. Y ya no solo por la amenaza de lluvias, sino por la evaluación que se hace de los planteles escolares, donde se reportan daños, y se tenía planeado iniciar el ciclo presencial con alumnos. Todavía ayer algunas comunidades de la zona rural de Mazatlán permanecían incomunicadas por los daños ocasionados a las carreteras de acceso y la caída de puentes. La carretera Mazatlán-Culiacán fue reabierta con unos tramos auxiliares que conectan la carretera libre con la de cuota, rodeando lo que era el puente El Quelite, que fue destruido por la tormenta. Los aeropuertos de Mazatlán y Culiacán que fueron cerrados, ya ayer reabrieron sus operaciones. El recuento de los daños continúa. Y por fortuna hasta ayer, oficialmente no se reportaba pérdidas de vidas.

Ahora, a esperar los recursos económicos. Como ya es sabido, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) desapareció. Ese fondo operaba justo cuando se registraban daños como consecuencia de desastres naturales. Habrá que ver cómo opera el Gobierno Federal para responder al llamado de agricultores, ganaderos, gente humilde que perdió sus cosas en las inundaciones y también la reconstrucción de la infraestructura carretera que resultó severamente dañada. Al gobernador Quirino Ordaz Coppel le tocará iniciar los trámites y tal vez le corresponda concluirlos a Rubén Rocha Moya. Ambos pudieran aprovechar la visita que en este mes hará nuevamente a Sinaloa el presidente López Obrador.

Brilla por su ausencia. En las inundaciones provocadas por el huracán Nora y los graves daños en muchas zonas, no se observaron ninguno de los candidatos que estuvieron pidiendo el voto en la pasada contienda electoral. En campaña caminaron por las calles y los caminos rurales. Pero ahora, ni sus luces. No sé si hay alguna excepción que se pueda mencionar. Pero en lo general, se convirtieron en “fantasmas”.