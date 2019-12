Debacle de partidos políticos

En Ahome los denominados partidos políticos grandes enfrentan una fuerte crisis, más bien una debacle de credibilidad y de militancia y esta se hizo más que evidente con la poca concurrencia en la posada-toma de posesión de Ariel Aguilar, el domingo por la tarde, donde ni el anuncio de la presencia del dirigente estatal Juan Carlos Estrada atrajo a la militancia.

Es más, los grupos panistas tradicionales de Ahome están confrontados con Estrada, desde que destapó en forma anticipada a precandidatos externos a la alcaldía, con lo que les dio a entender que la militancia no sirve de nada.

El único que le ha brincado hasta el momento es Miguel Ángel Camacho, pero los cabecillas de los demás grupos también están descontentos.

El PRI está en la etapa inicial del muestreo de los precandidatos, van de la mano y auspiciados por el gobernador Quirino Ordaz; de hecho, es la fuerza que los mantiene, y es el único partido que ha mostrado cierta fuerza; para prueba está la posada que presidieron el fin de semana la dirigente local Dulce María Ruiz y Jesús Valdés, pero tampoco tienen nada seguro para la próxima contienda, porque todavía temen al fantasma de la traición interna que los barrió en el 2018.

Morena y el PT, a pesar de ser el grupo gobernante, no se han logrado constituir como un partido cohesionado; por el contrario, existen más de 4 grupos políticos confrontados unos contra otros y tal vez que prefieren meterse zancadilla entre ellos y que gane algún candidato de otro partido a que salga alguien de sus propias filas y los deje fuera de la jugada. Dicen que no aguantarían 3 años más fuera del presupuesto.

El PRD prácticamente no existe en Ahome y tampoco en Sinaloa; sus dirigentes andan volteando para todos lados, buscando alianzas con los demás partidos, pero sin ninguna fuerza política que los respalde y corren el riesgo de perder el registro y desaparecer en la próxima elección. Hay que esperar los reacomodos rumbo al 2021.



Popurrí. Son dos las velas que tiene prendidas el dirigente electricista y aspirante a la alcaldía Mingo Ramírez, y eso lo demostró el pasado fin de semana en la posada que hizo para mil 500 niños y 700 padres de familia de las comunidades rurales y colonias populares, donde tuvo como invitados especiales a Jesús Valdés, dirigente estatal del PRI, y a Leobardo Alcántar, del Partido del Trabajo, que es hasta el momento el que tiene la franquicia política de Ahome por la Cuarta Transformación.

Mingo ha dicho claro que solo competiría por la alcaldía, que no quiere premios de consolación, por cualquiera de los partidos políticos menos por el PAN, y ayer se estuvo comiendo las uñas de las manos porque se le practicó una operación quirúrgica a su padre, de la cual por fortuna salió bien.



TRABAS. A pesar de haber consenso entre los grupos parlamentarios para aprobar el presupuesto estatal para el 2020, hasta ayer ya avanzada la tarde no aún no salía luz verde porque en cuanto se abrió la sesión declaró un receso para ponerse de acuerdo y hacer reasignaciones y porque la tribuna fue tomada por grupos de la UNTA y de trabajadores del sector salud.