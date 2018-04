Debate, no debacle: AMLO falló, pero sigue como puntero

Los debates los ganan los buenos polemistas y, entre los candidatos a la Presidencia, solo hay uno con esa característica: Ricardo Anaya. A nadie debe sorprender, pues, que haya sido el ganador del debate del domingo, como seguramente lo será en los dos siguientes.



Ganar un debate, sin embargo, dista mucho de marcar el perfil de quien ganará lo importante, que es la elección constitucional. En general, los mejores en los debates pierden en las urnas. Así ha sido desde el primer debate presidencial en la historia de México hace 24 años, que ganó Diego Fernández de Cevallos, del PAN, con un margen tan amplio como su derrota en la elección, que ganó Ernesto Zedillo, del PRI.



IMBATIBLE. Quizá lo más importante en el debate de anteayer no sea quién ganó, sino quién perdió, y ese fue, sin duda alguna para quien esto escribe, Andrés Manuel López Obrador.

No se trata, claro, de ninguna debacle para el proyecto de AMLO, incluso dudamos de que alcance a reflejarse en las intenciones de voto, que lo favorecen por abrumadora mayoría. Pero, del Peje tranquilo, sonriente, seguro y condescendiente que veníamos observando en las semanas recientes, no quedó nada, sobre todo al final del encuentro en el Palacio de Minería, cuando se retiró sin despedirse de nadie, cabizbajo y con la expresión de frustración o tal vez de cansancio que se le vio a medida que transcurrían las dos horas del evento.



SIGUE VIVO. Otra constante en los debates de candidatos es que el más agresivo sea el menos propositivo, y viceversa. En este sentido, consideramos que José Antonio Meade quedó «tablas». No ganó, no perdió, pero cualquier mexicano inteligente que no esté contagiado del fanatismo amloísta o que piense que el más estridente es el mejor, pudo valorar que, justamente en su mesura (contraria a la alharaca típica del demagogo), en la templanza que lo caracteriza y en una preparación en el servicio público que no tiene ninguno de sus contrincantes, radica la rentabilidad de Meade como el mejor prospecto para llevar las riendas de un país como el nuestro en los actuales tiempos.



LOS INDEPENDIENTES. De Margarita Zavala rescatamos su emotividad y, si bien golpeó con elegancia a todos sus contrincantes, no dio gusto a quienes apostaban a que aprovechara la ocasión para vengarse de Anaya y exhibirlo públicamente. Mantiene, así, una de sus principales puntos positivos: no dividir al PAN, lo cual le seguirá atrayendo, en secreto, las intenciones de «voto secreto» entre sus excorreligionarios.



El Bronco arrancó bien, resultó impactante la mención del secuestro y asesinato de su hijo, pero acabó por sacar el cobre y convertirse en la nota cómica del debate, con todo y su inaceptable machismo. Que a nadie espante lo de que va a «mochar» manos, coinciden en aclarar los nuevoleonenses: si algo lo caracteriza —afirman—, es que nunca cumple sus promesas.



Pasemos a otro tema.



SOLIDARIDAD. Digno de destacar es el acuerdo tomado ayer por el cabildo de Ahome. Los regidores de todos los signos políticos, por unanimidad, dieron cauce a la solicitud presentada por Álvaro Ruelas Echave para aplicar descuentos a los jubilados del Ingenio Azucarero que no han podido pagar el impuesto predial.



En carácter de ciudadano (aunque es alcalde con licencia y candidato del PRI a la reelección), el Vallo Ruelas entregó el día 20 una carta al cuerpo edilicio donde llama a «tomar un acuerdo de solidaridad» con quienes se vieron afectados por el cierre de la fábrica, puesto que el Ayuntamiento ha iniciado procesos de embargos a contribuyentes morosos del impuesto predial, entre quienes figuran jubilados del ingenio. Pide para ellos descuentos hasta del 80 por ciento del adeudo.



Bien por los regidores, bien por Ruelas y bien por la voluntad política demostrada por el alcalde interino Manuel Urquijo.