Debate sobre la economía

Los datos del Inegi son contundentes: durante 2017 la economía de Sinaloa solo creció 0.2 por ciento. Así lo indica en su publicación Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal. Es evidente que en el ámbito estatal alguien está mintiendo, pues lo que informan difiere totalmente de las cifras oficiales. Existe demasiada simulación.Aún no se percibe que la falta de crecimiento económico regional es causa de múltiples problemas relacionados con la desigualdad social, la pobreza, la escasez de oportunidades para los jóvenes y hasta para la gobernabilidad. Ya es urgente atender lo realmente importante.Sin embargo, la falta de crecimiento económico aún no es tema relevante en la campaña electoral. Los candidatos hablan de muchas cosas, pero dejan de lado lo importante. Temas como corrupción, transparencia y seguridad pública, acaparan el discurso, tanto de los candidatos al Senado como a la Cámara de Diputados.Pero la realidad muestra que es urgente revitalizar la actividad productiva en Sinaloa. En la entidad existen muy bajos salarios y empleos de baja calificación. Hacer frente a estos asuntos debe ser máxima prioridad para los gobiernos estatal y municipales. Sobre todo, debe formar parte indispensable de las propuestas de quienes aspiran a ser legisladores.Durante el debate entre candidatos al Senado fue posible conocer las propuestas en materia económica. Mario Zamora promueve proyectos de infraestructura, como la terminación de las carreteras Badiraguato-Parral, la Chihuahua-Topolobampo, y la nueva carretera El Fuerte-Álamos. También busca impulsar una amplia reforma al campo mexicano.Por su parte, Rubén Rocha planteó fortalecer el mercado interno, recuperar el poder adquisitivo de los salarios, crear más empresas y hacer sinergia entre la inversión pública y privada, sobre todo para crear el sistema de riego de la presa Picachos y construir la presa Santa María. También propone modernizar las ciudades de Sinaloa.El candidato Héctor Melesio Cuen pone su atención a la generación de empleos y al otorgamiento de estímulos fiscales a empresas que contraten a jóvenes profesionistas. También promueve mayor inversión para educación e investigación científica como vía para impulsar un nuevo modelo de industrialización. No presenta propuestas de carácter regional.El candidato independiente al Senado, Manuel Clouthier, tiene centrado todo su discurso económico en el combate a la corrupción gubernamental. Según su visión, eso es el origen de todos los males.Como puede observarse, el debate entre candidatos mostró que las propuestas económicas son muy asimétricas. Ninguno presenta un proyecto de desarrollo para Sinaloa. Por esta falta de visión la economía regional está estancada. Pero lo más lamentable es que la sociedad tampoco quiere ver la realidad que a todos afecta: la economía estatal solo crece 0.2 por ciento anual. Nadie hace nada, nadie dice nada.