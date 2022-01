¿Deben de ser obligatorias las vacunas contra el Covid-19? El debate está abierto

audima

El pasado miércoles, el Gobierno de Australia canceló la visa del tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic. Le negaron el ingreso al país por haber incumplido la regla de estar vacunado o contar con una exención médica. No cumplió con ninguna de las dos condiciones. Ante la negativa se desvanece su posibilidad de jugar el Abierto de Tenis de Australia. Torneo que había ganado en nueve ocasiones, pero que no le sirvieron de nada ante el rigor del gobierno australiano. Ante esta situación, muchos se preguntan si todos debemos estar vacunados, ¿debe hacerse obligatoria la vacunación contra el Covid-19?

El serbio no es el primer deportista estelar que se niega a vacunarse, en la liga de basquetbol de los Estados Unidos (NBA), existen casos como el de Kyle Irving, un prodigioso jugador de los Nets de Brooklyn nacido en Australia, que se ha negado terminantemente a ponerse la vacuna. Ante su negativa, se le había impedido jugar, en razón de que las normas del estado de Nueva York, prohíben la entrada a las personas no vacunadas en recintos cerrados que tengan grandes concentraciones de público. En la liga de futbol americano (NFL), está el caso de Aaron Rogers, quarterback del equipo de Green Bay, que mintió sobre su condición de vacunado, lo que le costó una sanción para él y su equipo.

Parece que el fin de la pandemia todavía se encuentra muy lejos y ante el incremento del número de contagios de Covid-19, por su variante Omicrón, nos preguntamos: ¿debemos hacer obligatoria la vacunación?, ¿un deportista o persona que no se vacuna, pero se encuentra sano, es un riesgo de contagio para todos los demás? Parecería que una persona sana no representa ningún riesgo para los demás, pero una persona sin vacunarse se encuentra en una condición de mayor vulnerabilidad ante el virus del Covid-19, que una persona vacunada. La posibilidad de contagiarse y contagiar a los demás aumenta sustancialmente. Por lo menos, eso han reportado las autoridades de salud de los diferentes países como México, EUA y España.

Las decisiones gubernamentales que deben aplicarse para asegurar la salud de todos no son nada sencillas. Dice el imperativo categórico de Kant, que “nadie debe ser tratado como un medio, sino como un fin”. Cada persona es un fin en sí mismo, no un medio para lograr otros fines, incluyendo la salud de todos. No debería obligarse a ninguna persona a vacunarse. Es su derecho decidir. Es parte de su autonomía y el respeto a su dignidad humana; por otro lado, está la potestad y obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para evitar la propagación del virus, así como imponer mayores restricciones a las personas no vacunadas, por su condición de mayor vulnerabilidad para sí mismos, y contagio para los demás.

Sobre este tema, el pasado martes, el presidente francés, Emmanuel Macron, declaró a un diario de su país que: "A los no vacunados, tengo muchas ganas de fastidiarlos. Y así lo seguiremos haciendo, hasta el final”. Una expresión desafortunada que muestra la frustración de la autoridad ante el aumento de casos. Por su parte, en Alemania se debate sobre el mandato universal de vacunas, después de las restricciones impuestas a los no vacunados. Si las personas no vacunadas representan un mayor riesgo de contagio, parecería normal que se les impongan mayores restricciones para evitar que se contagien y contagien a los demás. Sin embargo, las restricciones a los no vacunados deben de ser legales, que se justifique su necesidad, proporcionales y sin discriminación.

Las personas deben de tener la oportunidad de tener una exención, posibilidades de apelar ante autoridades imparciales e independientes. Deben de tener alternativas. No podemos quitarles sus formas de vida, de trabajo. Debemos de tener mucho cuidado con las privaciones de los derechos de las personas, de sus fuentes de empleo. Una persona no vacunada no es portadora por si misma de ningún virus. No significa que se encuentre enferma y vaya a contagiar. Por lo que debemos evitar cualquier acto de discriminación. Y también revisar constantemente la vigencia de cualquier restricción.

De acuerdo con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “si bien los derechos humanos no prohíben los mandatos de vacunas, sí imponen límites sobre cuándo y cómo deben aplicarse”. Debemos evitar afectar sus derechos humanos, sus formas de vida, sus trabajos, su educación. Pero el tema de salud pública, no es sólo responsabilidad de los gobiernos. Las personas también debemos tener un poco de empatía y responsabilidad social, tomando las medidas para evitar el contagio de los demás. Todos tenemos derecho a decidir por nuestro cuerpo, pero vivimos en una sociedad, y si queremos disfrutar de la convivencia social, debemos tomar medidas para no afectar los derechos de salud de los demás, sobre todo respetando disposiciones gubernamentales para evitar mayores contagios y seguir las recomendaciones de los expertos.