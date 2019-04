Debilitado. El grupo mayoritario en el Congreso del Estado, conformado por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, que luego del tsunami electoral del pasado 1 de julio presumió que tendría la mayoría calificada (27 diputados) para aprobar todo lo que quisieran, desde reformas constitucionales, hasta nombramientos; pero en los primeros tres meses de la legislatura estatal la fortaleza del grupo mayoritario se ha debilitado, al grado de que ahora ni siquiera logran tener la mayoría simple (21 diputados) para alcanzar el quórum legal para instalar una sesión y aprobar cualquier asunto menor. En la sesión del pasado jueves el presidente de la Mesa Directiva, Marco Antonio Almaral Rodríguez, echó mano de la interpretación de la ley orgánica del Congreso para reiniciar la sesión con 20 legisladores —porque fue instalada con 32 diputados y por eso determinaron que con 17 había quórum—, tras un receso de casi 10 horas, que deja pie para impugnar la legalidad de los acuerdos tomados en esa sesión nocturna, donde todos los presentes aprobaron dejar sin efecto el nombramiento del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Héctor Samuel Torres Ulloa, llevada a cabo el 6 de abril del 2017, en sustitución de Lucila Ayala de Moreschi, quien desde entonces inició un proceso legal para defender sus derechos, y que ahora el Tribunal Colegiado en Materia de Justicia Administrativa le otorgó un amparo para ser reinstalada en este cargo.

Faltantes. Esto volvió a dejar en evidencia la crisis interna que tiene el grupo parlamentario de Morena, que coordina Graciela Domínguez Nava, quien no contó con uno de sus incondicionales, como es Horacio Lora Olivas, quien justificó un asunto personal que lo obligaba a salir de la ciudad de Culiacán; pero además no contaron con la presencia de Mariana de Jesús Rojo Sánchez, Fernando Mascareño Duarte ni Jesús Palestino Carrera, quienes también se ausentaron en la sesión de Año Nuevo, donde aprobaron el Presupuesto de Egresos del Estado 2019. Por el PT, tampoco acudieron Eleno Flores Gámez ni Mario Rafael González Sánchez, este último porque estuvo hospitalizado tras sufrir un preinfarto ese mismo día por la mañana; y tampoco estuvo Karla de Loúrdes Montero Alatorre. Así que de los 27 diputados que tiene el grupo mayoritario, solo cuentan con al menos 20, y con eso no les alcanza para aprobar nada en una discusión cerrada con temas polémicos. Y con 17 legisladores se intentó reventar la sesión, para no alcanzar el quórum, pero al final sesionaron, y ahora el debate y la disputa será sobre la legalidad de la sesión y del acuerdo que fue tomado por los presentes.

Defensa. Durante dos años, Lucila Ayala defendió su derecho a continuar en su cargo por otro periodo de siete años, que ocupó en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que hoy es Tribunal de Justicia Administrativa. Ahora le tocará el turno de defenderse a Héctor Samuel Torres Ulloa, quien ocupó este cargo y fue presidente de este ente público, para lo cual presentó una solicitud de aclaración de la sentencia al Tribunal Colegiado que otorgó el amparo a Ayala, bajo el argumento de que fueron violentados sus derechos y que los diputados locales cometieron un exceso de arbitrariedad porque lo destituyeron, lo cual es muy delicado, ya que el Congreso no puede destituirlo, sino cumplir con una serie de requisitos, y quien tenía que calificar el caso es el mismo Tribunal; por lo que su destitución se hizo de forma anticipada. Es un tema que dará mucho más de qué hablar y escribir, y que todavía tiene mucha materia de análisis en los tribunales; y todo por un error en las formas de la anterior legislatura, que fue calificada como una de las peores por tantos errores y omisiones que se cometieron.

Crisis en el Issste. Son muchos los derechohabientes del Issste que se han quedado sin medicamentos en las últimas semanas, muchos de ellos prioritarios para conservar su salud, en particular para quienes sufren de presión arterial alta y para los tratamientos contra el cáncer. A nivel nacional, las mismas autoridades federales han reconocido la grave crisis financiera por la que atraviesa el Instituto; en Culiacán ya se comienza a sentir esta situación, con la carencia de medicamentos, aunque no se han dejado de brindar atención médica, ni de especialidades. El delegado del Issste, Marcial Silva, se comprometió a revisar el inventario de las farmacias y usar otra medicina que sirva para lo mismo.