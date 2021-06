Debut y despedida de Billy Chapman

El Instituto Nacional Electoral notificó a Guillermo Billy Chapman y Ana Ayala Leyva de su cancelación de sus candidaturas a diputados federales pluri y de mayoría relativa.

La decisión se tomó en el pleno del Consejo General del INE bajo el argumento de que mintieron cuando se registraron de que no estaban sentenciados por violencia política en razón de género. Es decir, quisieron burlarse de la autoridad electoral porque es del dominio público que ellos están sentenciados en firme por violencia política en razón de género contra la síndica procuradora Angelina Valenzuela.

Todo indica que a Chapman no le depara buen futuro político en Ahome gane quien gane las elecciones para alcalde. Sin posiciones en el gabinete municipal y sin un cargo de elección popular ni sus incondicionales, Chapman ya no es nada, no es factor de poder.

En su caso queda el dicho de debut y despedida en la escena política ahomense. Todo por su forma de gobernar.

Ni los intentos de protección de la dirigencia nacional de Morena le valieron ante sus propios excesos. Sólo falta saber si vuelve a terminar su periodo.