Debut y despedida  en el 2021

Por más que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, pretenda concretar sus intenciones políticas en el 2021 no lo va a lograr porque tiene todo en contra, pero una fundamental: tiene una sentencia que quedó firme en su contra por violencia política en razón de género.

Además, el rechazo generalizado dentro y fuera de los partidos que lo llevaron a la alcaldía echan abajo sus sueños de ser candidato a la gubernatura o reelegirse.

Es decir, tiene todo en su contra, pero trata de convencer a la élite de Morena de lo contrario, ya que ha tejido compromisos con ellos.

Para este propósito, Chapman trae un activismo de medios, en el que se echa porras él mismo en entrevistas a modo.

En realidad, el alcalde ya no sorprende a nadie porque la mayoría de los ahomenses ya lo conoce.

El Instituto Nacional Electoral empezó a dar a conocer a los servidores públicos que están imposibilitados de ser candidatos por estar sentenciados por violencia política en razón de género.

No aparece Chapman, pero no tarda en estar en esa lista porque si el INE se hace “pato” sus detractores le acreditarán esa condición. Así, Chapman no tiene salvación.