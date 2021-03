Debuta alcaldesa Socorro Calderón en Rodada 200k

Soñada. La Rodada 200K impulsada por la presidenta del DIF, Rosy Fuentes, que llegó ayer a la ciudad, sirvió para que Socorro Calderón Guillén hiciera su debut como alcaldesa interina de Ahome. En las nubes andaba con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, a quien no se le despegó ni a sol ni a sombra. Su estilo es la lambisconería y entreguismo, a lo que le ha sacado jugo porque es lo que les gusta a los que tienen el poder. Calderón Guillén conversó en diferentes momentos con Ordaz Coppel a la llegada de la columna de los ciclistas al estadio Emilio Ibarra, en donde se hizo aglomeración, contrario a las recomendaciones para prevenir el coronavirus.

Controversia. El que apareció en ese evento y estuvo cerca del gobernador Quirino Ordaz Coppel, con quien platicó, es el candidato priista a la gubernatura, Mario Zamora Gastélum. Algunos vieron bien ese detalle de Zamora Gastélum porque la rodada es para recabar recursos para las operaciones del corazón de los niños, pero otros mal porque aprovecha el evento para posicionarse en sus aspiraciones a la gubernatura en tiempos de veda electoral.

Para sí mismo. Guillermo “Billy” Chapman dejó la alcaldía con un mensaje trillado, quemado, que sólo logra estimular su ego porque los ahomenses desde hace rato lo ubican como un demagogo. Su mensaje en la sesión de Cabildo de que ha trabajando con todas sus capacidades físicas y mentales para dar solución a las demandas de los ciudadanos hizo reír a muchos. Incluso, eso de que ningún alcalde se había preocupado como él por atender las necesidades de las comunidades lo tomaron como una vacilada. No podía irse sin victimizarse de que ha sido atacado por la élite política por quitarle los privilegios. En realidad, los ahomenses no le creen ni el Bendito porque en los hechos la corrupción, el derroche, el abuso, el negocio, entre otras perversidades, ha galopado en su gestión. No en balde está sentenciado y en otro caso con el riesgo de ser vinculado a proceso. Pero su fuerte es su exhibicionismo embustero. Precisamente horas antes de pedir licencia acusó con una actitud descompuesta al Colegio Mochis de no pagar el agua, lo que fue desmentido. ¡Y quiere ser diputado federal!

Relevos. Hasta ayer se sabía de las renuncias de Juan Francisco Fierro como secretario y de Felipe Juárez como director del Deporte. Ambos quieren la candidatura de Morena a la alcaldía y parece que se van a quedar queriendo. No se habían hecho público las de la tesorera Ana Ayala y la directora de Planeación, Juana Minerva Vázquez, que están por el mismo estilo. Lo cierto es que la alcaldesa interina Socorro Calderón solo va a ejecutar las órdenes de Chapman, de quien va a ser el sustituto de Fierro porque el de Juárez ya decidió que fuera Fernando “El Cochulito” Montiel. De mal en peor.

Zancadilla. Dicen que el presidente del PRI en El Fuerte, Luis Miguel Torres, está desmantelando la estructura de los comités seccionales con el fin de “trampear” a la candidata del tricolor a la alcaldía, Maribel Vega. Los operadores políticos con experiencia están siendo desechados y en su lugar nombran a amigos e incondicionales del líder priista. Ha trascendido que Torres no masca ni traga a la candidata a la alcaldía.