Decepción, por el amor a la nación

A partir de hoy, a través de este medio y este espacio doy inicio con una nueva oportunidad, plasmarles y platicar un poco del deporte sobre todo de algo que me apasiona como lo es el softbol y el beisbol, debo decir, que voy aprendiendo día a día y espero que a través de estas líneas pueden identificarse y coincidir con lo que una servidora compartirá.

Voy a comenzar esta columna con un tema que ha causado gran revuelo no solo en nuestro país, si no que el mundo entero ha traído de boca en boca a México.

Y es que, lo que a un principio había dejado un buen sabor de boca, se vio opacado por acciones que sin duda dejaron ver el poco orgullo que se sentía al portar un uniforme tricolor.

Hablo específicamente del equipo de softbol femenil que iba representando a México, el haber competido por la medalla de bronce contra Canadá ponía en la mira al equipo “tricolor”, no solo habían llegado hasta la búsqueda de una medalla, sino que además por primera vez, un equipo de softbol femenil participaba en unos juegos olímpicos.

El no obtener con el tercer lugar, no afectó en nada, incluso la gente aplaudió la entrega que sus jugadoras hicieron dentro del terreno de juego, pues sin duda hicieron un buen papel.

Hasta ahí todo marchaba bien. ¡Pero oh sorpresa!, todo se viene abajo cuando en su regreso algunas de las jugadoras, prefirieron dejar sus uniformes "en la basura" para que en su equipaje pudieran caber edredones y almohadas de Tokio, lo que para muchos fue una ofensa, pues en estos uniformes venía plasmado el escudo de nuestra nación, la reacción de la mayoría de los mexicanos fue la de decepción hacia las jugadoras al no sentir un verdadero amor por México.

Debo decir, que una servidora también lo sintió.

Aunado a que las redes sociales se vieron impregnadas de comentarios que describían que en su mayoría de las peloteras no sentían amor por nuestro país ya que todas vivían en los Estados Unidos, cosa que es verdad, pero provienen de padres mexicanos, he ahí, la decisión de llevarlas como selección.

A todo esto ¿La Federación Mexicana de Softbol hizo mal en realizar esta acción? Para muchos sí, para otros no.

Lo que es verdad es que en México se cuenta con excelentes jugadoras capaces de representarnos de la mejor manera, sin necesidad de hacer una selección de jugadoras que toda su vida han estado en otro país. Aun cuando sus raíces provienen de personas mexicanas, el simple hecho de estar toda una vida fuera de ésta no hace sentir realmente lo bonito de ser mexicanos.

Ojalá que para la próxima no pase esto y que podamos disfrutar de lo que hagan dentro del terreno de juego ganen o pierdan.

Gotitas de sal. Por otro lado, el equipo de béisbol, tampoco dejó nada bueno para nuestro México y no por haber tirado su uniforme, si no por el mal desempeño que hicieron. Y es que se dice, solo se seleccionó de parte del mánager Benjamín Gil a la gente allegada a éste, y no a quien en verdad merecía ir.

Todo esto ha pasado dentro de los juegos Olímpicos Tokio 2020, solo en el softbol y beisbol, ojalá que para la próxima, las noticias sean diferentes y más que un mal sabor de boca, les pueda compartir que dentro de estos deportes se logró mucho y como mexicanos nos sentimos orgullosos de su resultado.

