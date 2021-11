Decidir el futuro

“Incluso si supiera que mañana el mundo se haría añicos, aun plantaría mi manzano”: Martin Luther King

Es lunes, ya debe conocerse el resultado de la consulta, ¿cuántos por el no, cuántos por el sí? La polémica persistirá por generaciones. No es fácil. Topolobampo está frente a la historia. La industria llegó hace décadas con las termoeléctricas de CFE. El área de las bahías ha resentido el impacto de la cultura. Naturaleza contra cultura es la cuestión. Apenas el siglo pasado vislumbramos los humanos los tremendos daños al ambiente y hemos tratado de tomar medidas y firmar acuerdos.

Más de siete mil quinientos millones poblamos la Tierra en este tiempo. La agricultura es intensiva, la ganadería ha acelerado procesos, la pesca sobrexplotada. No comemos celulares, ni televisiones ni computadoras, comemos lo que en la tierra y en el mar podemos producir, algunos dicen cielo también por aquello de las aves. El planeta –que no es plano- está acotado, no hay segundos pisos. La cultura industrial en este siglo XXI debe replantearse, el medio ambiente ya está en tiempo extra. La revolución industrial trajo muchos beneficios a nuestra especie, también inconvenientes. La ciencia y la tecnología son aliados cuando se usan como palanca del desarrollo, en este caso la industria no debe reñir con la naturaleza y como dice una amiga científica para recordarme posición, el ser humano es naturaleza.

Si la consulta da como resultado el “sí”, quiero ver el vaso medio lleno, si es el “no” también quiero ver el vaso medio lleno. No se trata de un juego de palabras, simplemente, en cualquier circunstancia, no quiero rendirme. Stephen Hawking decía que “la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios”. Me atrevo a agregar un aspecto esencial; la ética. Quisiera, por las generaciones que la ciencia y tecnología actúen a favor del medio ambiente, que tengamos el carácter y la inteligencia para observar, cuidar y corregir los procesos.

Los gobiernos, así en plural, en los tres niveles deben estar a la altura de la historia y realizar la gestión correcta para conducir a la sociedad con orden en el marco de la ley.

Falta una consulta a las comunidades yoremes, espero por bien de la democracia y la legalidad que se realice con respeto a la voluntad ciudadana.

Topolobampo debe ordenarse y pronto, servicios públicos de calidad y seguridad. El manejo del área federal, el respeto a los topolobampenses y a las actividades de origen no deben estar a discusión menos a condicionamientos.

En todo lo bueno hay algo malo, en todo lo malo algo bueno, yin y yang. Reflexionemos, de humana factura el absoluto imposible si hay Razón de ser.

