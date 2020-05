Decisión controvertida. La decisión del Gobierno estatal, que preside Quirino Ordaz Coppel, de levantar la ley seca en la entidad, sí que generó críticas y descontento en varios sectores. Esto porque permitir la oferta de bebidas embriagantes mientras se mantiene prohibida la operatividad de comercios dedicados a la venta de productos más necesarios, como ropa y calzado, a cualquiera le puede parecer una incongruencia. Uno de los inconformes es el alcalde de Escuinapa, Emmett Soto Grave, quien ayer tuvo que enfrentar las protesta de los comerciantes. Para el también galeno, Sinaloa está en la fase de máximo contagio, y el fin de la ley seca puede generar un desbordamiento social en los términos de incitar a que la gente haga fiestas, se reúnan y haya conglomeración social. La Canaco también se manifestó inconforme, y en Mazatlán cuestionó las razones por las cuales se libera la venta de cerveza, y no otros negocios que expenden productos de mayor necesidad.

Presión. El levantamiento de la ley seca animó a los dirigentes de la iniciativa privada en Sinaloa, que siguen presionando al Gobierno del Estado para que les permita reactivar sus actividades económicas a partir del primero de junio, como ocurrirá en gran parte del país, con el compromiso de que implementarán las estrategias necesarias para prevenir contagios en sus establecimientos. En una charla virtual que tuvieron ayer con el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, volvieron a recibir el no del funcionario, quien insistió en que aún no pueden ser reactivadas las actividades económicas no esenciales, y definirán una fecha de acuerdo con el nivel de contagios y las indicaciones del Gobierno federal. Sinaloa sigue sin fecha para salir de la contingencia sanitaria porque se mantiene en lo alto de la curva de contagios de coronavirus, y con la irresponsabilidad de las personas ayer que se aglomeraron para comprar cerveza, luce muy difícil que comience a aplanarse. Hay que quedarse en casa.

Recuperado. Uno de los primeros funcionarios del Gobierno del Estado que resultó contagiado de COVID-19 fue Francisco Vega Meza, director del Instituto Estatal de Protección Civil, quien ha vencido al coronavirus y recuperó su salud, y platicó su experiencia a EL DEBATE, luego de permanecer aislado en su casa durante veintiún días y recibir el tratamiento médico. Además, uno de sus hijos presentó esta enfermedad, pero fue asintomático, y fue dado de alta hace algunos días. En su caso, dijo no haber tenido problemas para respirar, por eso tuvo su recuperación en casa, y únicamente presentó fiebre durante cinco días y molestia en la garganta y dolor en algunas partes del cuerpo. Francisco Vega estuvo al frente de los operativos desde el inicio de la emergencia sanitaria.

¿Y el superdelegado? El coordinador de Programas Federales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, ha brillado por su ausencia en esta emergencia sanitaria, y únicamente ha sido visto en un par de ocasiones junto al gobernador Quirino Ordaz Coppel, pero son muchas las personas que piden apoyos del Gobierno federal para soportar el tiempo que falta de la cuarentena. Para muchos, el superdelegado ha sido mera figura decorativa en el estado, como para el secretario general de Movimiento Ciudadano, Alejo Valenzuela, quien le exige al funcionario federal que se ponga a trabajar en acciones que apoyen a la gente en esta pandemia, porque no se ven los apoyos del Gobierno federal en los sectores vulnerables ni pone orden en las largas filas que se hacen en las dependencias federales, como el IMSS, el Issste y la Comisión Federal de Electricidad, donde muestran una seria desorganización para atender a la población.

Quejas. Son muchas las quejas que ha habido por los logotipos Puro Sinaloa en el calzado y en los uniformes escolares, por lo que hay una exigencia de muchos actores de la sociedad y políticos para que el Gobierno del Estado deje de gastar dinero en ponerle el logo a todo. Pero lo que más desató indignación es en la propuesta de ponérselos a los tenis que serán otorgados a los alumnos de educación básica. ¡Qué necesidad!