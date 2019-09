Decisión retardada. La espera por un subsidio federal para el combustible de la flota pesquera podría prolongarse mucho más. El sector pesquero tendría que esperar a que el Congreso de la Unión haga las reformas necesarias para que la pesca sea considerada una actividad primaria. Al menos así lo ha explicado el diputado federal y presidente de la Comisión de Pesca en el Congreso de la Unión, Maximiliano Ruiz. El legislador mazatleco inició ayer las reuniones con representantes del sector pesquero para evaluar el impacto financiero que podría tener la integración de a actividad pesquera al sector primario. Luego de ello se harían los cambios para que cerca de 340 mil pescadores de toda la entidad sean beneficiados con mayores apoyos e incentivos. El cambio también beneficiaría al sector acuacultor, pues dentro de los posibles beneficios contemplados, está un subsidio para ese sector pesquero en el pago de la energía eléctrica. En tanto, entre los armadores prevalece el nerviosismo, pues se estima que sin subsidio para la compra del diésel marino, al menos un 40 por ciento de los casi 500 barcos que conforman la flota camaronera, no estarían en condiciones de salir a pescar el próximo 30 de septiembre.

Expulsado. En el grupo parlamentario de Morena se les agotó la paciencia, y ayer decidieron expulsar de su bancada al diputado local Fernando Mascareño Duarte por haber votado en muchas ocasiones en contra de lo establecido en la agenda legislativa, social y política del proyecto de la Cuarta Transformación. El legislador no es militantes de Morena y llegó al Congreso postulado por el Partido Encuentro Social, por la coalición Juntos Haremos Historia, pero decidió unirse a la bancada de Morena, aunque casi siempre ha votado en contra de sus compañeros. Hay que recordar que hace algunas semanas Mascareño Duarte acudió al Comité Ejecutivo Nacional, junto con cinco de sus compañeros morenistas, para exponer su motivo por haber votado en contra de los matrimonios igualitarios, y donde les manifestaron su inminente expulsión del partido. Ayer se buscó a Fernando Mascareño para conocer si se sumará a la bancada del Partido del Trabajo, si formará un grupo junto con Karla Montero del PES o se quedará como diputado sin partido; pero no fue posible localizarlo. Y aprovechando la expulsión, su compañero Pedro Villegas Lobo, de Morena, se burló de él en su página de Facebook, al publicar una foto de Mascareño con la frase “no se murió ni nada, pero desde hoy este diputado ya no pertenece al grupo parlamentario de Morena”, y que no representa y nunca ha representado los intereses de Morena y de los sinaloenses.

Focos rojos. Las autoridades estatales y municipales podrán argumentar que la situación en la zona serrana de Rosario es tranquila y que la zona se encuentra controlada con vigilancia del Ejército. Sin embargo, hay datos muy sintomáticos que pintan de cuerpo entero la realidad en esa zona: los maestros rurales tienen la instrucción de no subir a la zona serrana a dar clases hasta que no haya verdaderas garantías para su seguridad. En comunidades como La Rastra y Plomosas las actividades educativas no se han iniciado aún.

Alcalde polémico. El presidente municipal de Escuinapa, el morenista Emmett Soto Grave, ha demostrado ser una fuente rica de controversias. Más tarde en salir de un conflicto cuando ya está en otro. Ayer, con bombo y platillo anunciaba la reactivación de una vagoneta para el transporte de personas minusválidas. En la obra se invirtieron, según dijo, cerca de 80 mil pesos. No obstante, rápidamente respondió la exdirectora del Sistema DIF Municipal, Carmen Díaz García, para aclarar que la unidad de discapacitados fue donada al municipio en 2015, durante la Administración de Celia Sarabia de Bustamante, y que este vehículo se le dieron los cuidados correspondientes y trabajó en perfectas condiciones hasta finales del 2016, cuando ellos hicieron entrega de su gestión. En ese sentido, sostiene que es mentira que las anteriores Administraciones municipales son responsables del abandono de la unidad.