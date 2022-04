audima

Hola, mucho gusto saludarte, una nueva semana termina y espero que en este inicio mi opinión te ayude o se te haga interesante.

Te contare algo que me ha pasado esta semana, te contare un poco de mi familia, somos solamente 3 personas, mis papas y yo, soy hijo único, para muchos el consentido, el nene de la mamá, el mimón.

Pero la vida es muchas veces injusta en las decisiones que un hijo toma, desde hace 3 años empecé una vida que es de foráneo, pero solamente me duro el gusto un semestre y empezó la pandemia por covid, y hasta ahora que estoy en 3er año volví a mi vida de foráneo, pase mas tiempo con mis padres, disfrutando mas el estar con ellos en mi vida universitaria, sintiéndome seguro en mi nido familiar, pero todo lo bueno no dura para siempre, en estos momentos ya volví a mi vida de foráneo, y vacaciones significa el volver con mis padres, y me pongo a pensar, reflexionar, soy el único hijo que mis padres tienen y me da mucha tristeza dejarlos solos, no me acostumbro a estar sin ellos, se me hace feo salir de viaje y que ellos no estén conmigo, aunque desearía poder siempre estar con ellos.

Pero siempre he tenido un miedo y es el que mis padres sientan que los olvide, o que no quieran que los cuide, me da mucha preocupación el hacerlos sentir un hijo mal agradecido después de tanto que ellos han dado por mi, porque eso si estoy seguro siempre han visto por mi primero para todo, se han quitado el bocado de la boca con tal de darme a mi todo lo que ocupe, y es por ello por lo que siempre he sido agradecido por ellos.

Sin duda la palabra amor me la han dejado muy claro por como ellos se esfuerzan por darme la vida que estoy viviendo, por poder estudiar mi carrera universitaria y por apoyarme siempre, por festejar mis triunfos, por apoyarme cuando mas los he necesitado.

Si puedo aprovechar este espacio para dejar algo en claro es que ¡te amo mamá!, ¡te amo papá! Y aunque la gente se burle de mi, no quiero que me pase como a los demás que cuando no estén mis padres no les pueda dejar en claro cuanto los ame en vida.

Sin duda tengo que dejar en algún momento a mi familia, siendo sincero no quiero que llegue esa etapa aun, quiero seguir con ellos por mas tiempo, pero tarde o temprano pasara y tendré que salir, pero no quiero dejar de ver nunca por mis padres, cuando empiezo a reflexionar me da la melancolía de pensar en un futuro diferente a como he estado acostumbrado tantos años de mi vida, y también sueño con tener a mi familia, sin duda quiero ser como mis papás han sido conmigo, quiero seguir ese gran ejemplo que me han dado, como dice el mandamiento honrar y amar a mis padres.

Solamente espero tomar las mejores decisiones en mi vida y ser feliz, lograr mis metas y ser siempre alguien ejemplar a mis personas cercanas.

Una de las decisiones que mas difíciles se me hicieron fue escoger mi carrera universitaria, donde iba a vivir, y también muchas otras decisiones, como por ejemplo enamorar de mi actual novia, también mi circulo de amigos.

Y he tenido que entender que en estos momentos ya no soy un niño, ya soy un adulto y mis decisiones van a importar mucho en mi vida, una decisión puede destruir o mejorar mi vida, una decisión importante es empezar a hacer estas columnas que escribo para ti, esperando que te encanten y que te hagas un lector mío, como siempre te digo,

puedes buscarme y escribirme un mensaje sobre algún tema del cual quieras que platique, te adelanto, la próxima semana hablare sobre las dietas cetónicas o esos retos Keto, y un grave problema de estas que es la cetoacidosis, la próxima semana te hablare mas sobre estos temas.

Espero que a ti también te motive a tomar las mejores decisiones en tu vida y también a intentar siempre honrar a tus padres, claro, todo desde la perspectiva de cada uno, no todos tenemos la misma vida.

Te escribo la próxima semana.