Declaración bomba. Vaya que el alcalde de Escuinapa, el morenita Emmett Soto Grave, sorprendió ayer or sus declaraciones. Y es que al munícipe parece no haberle agradado mucho que el ayuntamiento de Rosario, done gobierno el panista Manuel Antonio Pineda, invadiera la jurisdicción de Escuinapa, para auxiliar a comunidades afectadas por el desabasto de agua potable. El alcalde de Rosario se había adelantado a declarar que por cuestiones humanitarias, había enviado cargas de agua a través de pipas, a los comuneros de Cristo Rey, quienes llevaban ya tres días sin suministro de agua potable. Pues bien, Soto Grave no solo criticó la medida, sino la tildó de poliquitería a la vez que sostuvo que el auxilio del alcalde rosarense tenía como trasfondo, un interés electorero. Luego cuestionó de dónde le había salido la vocación altruista Pineda, a quien llamó “Madre Teresa de Calcuta”, si en las reuniones de alcalde se queja de la falta de recursos”. Habrá que verle la cara al presidente municipal de Rosario cuando lea las declaraciones de su igual escuinapense, al que creía que le estaba haciendo un favor.

Sigue trabada. La reforma a la Ley de la Auditoría Superior del Estado sigue trabada en la Comisión de Fiscalización, cuyo presidente, Marco Antonio Zazueta Zazueta, volvió a dar muestras de desconocimiento de la ley orgánica del Congreso del Estado y del procedimiento legislativo durante la reunión del lunes, y de la cual tuvo que decretar un receso por tiempo indefinido porque no se llegó al consenso, y la votación terminó en empate. El legislador por Morena intentó someter a votación el dictamen, sin querer tomar en cuenta la propuesta que hizo la priista Ana Cecilia Moreno Romero de realizar un foro de consulta, pero entre la diputada y el panista Jorge Iván Villalobos le explicaron que legalmente no puede someter a votación el dictamen sin antes votar la propuesta que fue hecha; lo que provocó que a la morenista se le deformara la cara con muestras de enojo y hasta comenzó a sudar, por lo que decidió decretar un receso por tiempo indefinido, hasta que pueda acudir la morenista Flora Isela Miranda Leal, ausente por problemas de salud, y quien sería quien rompería el empate a favor de su bancada. La propuesta del grupo parlamentario del PRI es que se haga un foro de consulta o una mesa de análisis con expertos, para que opinen sobre las mejoras que debe de tener la ASE, para mejorar el proceso de fiscalización, a lo cual se ha opuesto la bancada de Morena, que ha sometido a consulta otros temas, pero en esta ocasión no lo quieren aceptar.

Extraordinario. Mientras buscan cómo destrabar el dictamen para reformar la Ley de la Auditoría Superior del Estado, la Diputación Permanente convocó a periodo ordinario de sesiones por tiempo indefinido, y citaron para el martes para entregar el Premio Norma Corona Sapien a la luchadora social Mercedes Murillo Monge. Y en el resto del periodo esperan someter a votación algunos temas que tienen enredados en comisiones, como las modificaciones al marco normativo de la ASE para quitarle las facultades de emitir sentidos aprobatorios o reprobatorios de los informes de las auditorías de las cuentas públicas de los entes fiscalizados. Otros de los temas pendientes es la reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, propuestas por el dirigente del Stase, Gabriel Ballardo Valdez, para mejorar el sistema de jubilaciones de los trabajadores estatales. Y también buscan sacar la reforma a la Ley de Obras Públicas. En ninguno de estos tres temas hay consenso entre las diferentes fuerzas políticas en el Legislativo Estatal, y luce muy difícil que puedan ser aprobados los dictámenes en comisiones, para ser sometidos a votación ante el pleno del Congreso. De darse el caso, el grupo parlamentario de Morena no cuenta con la mayoría para aprobarlos.

Fundación. El exgobernador Jesús Aguilar Padilla ha regresado a la vida pública, y lo hizo por medio de la Universidad Autónoma de Occidente, que constituyó ayer su fundación, de la cual él será el presidente del Consejo Directivo. En el evento constitutivo, el gobernador Quirino Ordaz Coppel fue el testigo de honor y le pagó la cortesía a Jesús Aguilar, quien fue su jefe durante el periodo que fue gobernador, en cuya Administración Ordaz Coppel fue subsecretario y secretario de Administración y Finanzas.