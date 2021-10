Declaran inexistente la huelga de la Jumapae en Escuinapa

Conjuran huelga. Representantes de la Junta Municipal de Conciliación y Arbitraje dictaminaron la inexistencia de la huelga que desde el 29 de septiembre mantiene en Escuinapa el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Jumapae. La resolución fue notificada a la gerencia de esa dependencia, a cargo de Giovani Saracco, y la demanda es que los obreros se reintegren de inmediato a sus labores. La resolución fue una sorpresa, pues un día antes, el gremio que dirige Diego Armando Rincones Altamirano se había reunido de manera informal con el gobernador del estado, quien les reveló el plan de apoyos para solucionar los problemas financieros en la paramunicipal. Dijo que entregaría un apoyo por 1.5 millones de pesos para solventar las urgencias financieras de la Junta y resolver en algo el conflicto. Los sindicalizados exigen el pago de hasta tres quincenas salariales atrasadas, más los aguinaldos retenidos desde el 2019.

Proyecto anunciado. Ayer, en Mazatlán, el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, realizó una jornada de trabajo acompañando al mandatario estatal, Quirino Ordaz Coppel, en una visita al nuevo Acuario Mazatlán. Ahí, el morenista reveló algunos de los planes que ya tiene para Mazatlán. Anunció la inversión de 500 millones de pesos para la atención de los problemas en colonias populares. Los recursos son del Gobierno Federal a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU). De esa manera, anunció, Mazatlán será la primera ciudad en el estado en beneficiarse con el PMU, un fondo económico para destinos turísticos, pero enfocado al rescate de zonas de alta marginación. El anuncio no podría ser mejor para el reelecto presidente municipal, el también morenista Luis Guillermo Benítez Torres. Y es que aun cuando no ha adelantado en absoluto su nuevo plan de gobierno, la inversión de 500 millones de pesos en colonias solo podría realzar el inicio de su segunda administración.

Planes laborales. A propósito, el aún gobernador de Sinaloa habló ayer sobre sus planes de trabajo una vez que el 1 de Noviembre ceda la gobernatura de Sinaloa a Rubén Rocha Moya. Dijo que deberá esperar los tiempos para su posible ratificación al cargo de embajador de México en España. Según explicó, el proceso para la probable nueva ocupación como funcionario de la administración federal de Andrés Manuel López Obrador continúa, por lo que actualmente solo se enfoca en concluir su labor como gobernador de Sinaloa. Hay que recordar que el pasado 11 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso al gobernador de Sinaloa como posible embajador de México en España.

Conflicto latente. Donde los ánimos están más que caldeados es en la zona rural de Rosario. Allá, los comuneros desplazados por la construcción de la presa Santa María no descartan protestar antes de que culmine la administración estatal de Quirino Ordaz Coppel. Los habitantes de Santa María temen que no se concreten los acuerdos para la construcción de sus nuevas viviendas. Y es que los inconformes han advertido al Gobierno del Estado algunos errores y omisiones en el levantamiento del pueblo al que serán reubicados una vez que el vaso de la presa se empiece a llenar. Refieren que tienen la promesa del gobernador electo, Rubén Rocha Moya, para visitarlos, pero aún no se cumple.