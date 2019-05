Defensa. Ayer el director de Educación en el municipio, Alfredo Magallanes Ovalles, salió a defenderse sobre los señalamientos que se le hicieron respecto a las dos plazas que mantiene como asesor técnico pedagógico, mientras que es funcionario en la actual administración municipal. Claro que el funcionario iba a asegurar que ambas funciones las desempeña sin ningún problema, pero el colmo de todo fue cuando la alcaldesa Aurelia Leal también salió a su defensa y aseguró que él ha cumplido de manera ejemplar con su trabajo en el gobierno, lo que por cierto es más que distinto a lo que opinan algunos trabajadores del Ayuntamiento, pues se rumora que es de los que menos resultados ha dado como funcionario y miren que le va bien con el sueldo que tiene.

Toma precauciones. La que en definitiva no quiere comprometerse más de lo que se puede en las prestaciones y derechos que se le conceden a los agremiados del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Sinaloa es la alcaldesa María León Rubio. La munícipe ha sido clara en que para evitar pasar por la crítica situación en la que se han visto municipios vecinos, como el de Guasave e incluso el de Culiacán, ella mejor toma sus precauciones en cuanto a lo que deciden ceder. Externó algo muy cierto y que ya han dicho otros líderes en ocasiones diversas, que es el hecho de prometer algo que no se puede cumplir. Por parte del grupo, por supuesto que han hecho su luchita, mencionó, pues por ejemplo le piden una fiesta del Día del Niño especialmente para los hijos de los sindicalizados, así como un aumento superior a lo que ellos pueden sostener, y ahí sí que con la pena pero asegura que no van a ser permisivos como sus colegas en otras regiones.

Dimes y diretes. Tras las declaraciones que hiciera la alcaldesa Aurelia Leal y el director de Obras y Servicios Públicos, Mauricio López Parra, de que la empresa PASA les estaba bloqueando el acceso al relleno sanitario, el gerente de Relaciones con Gobiernos de la empresa salió al quite desmintiendo dichas acusaciones, y con bitácoras en mano enfatizó en que el tiempo que tardan los camiones en descargar varía entre los 10 y los 15 minutos y nos tres horas como señalan las autoridades. Que ellos están abiertos al diálogo, insistió, y lo mismo asegura la alcaldesa, pero ninguno de los dos avanza ni toma la iniciativa para poder entablar comunicación. La postura de ambas partes hace ver que no se podrá llegar a ningún acuerdo que beneficie a todos, pues el gobierno municipal quiere una reducción del 50 por ciento, además de que se baje la mensualidad, a lo que la empresa se niega al asegurar que es imposible y que el contrato existente es bastante claro. Ayer el representante de PASA habló hasta de intervenir cuentas públicas de la comuna para que se realice el pago del adeudo. Entre declaraciones y aclaraciones, el problema avanza, el tiempo transcurre y la defensa jurídica de ambas partes también, según afirman.

Cartilla leída. Directivos del club Algodoneros dieron ayer una rueda de prensa abierta al público y en ella insistieron que la única forma de que el beisbol ya no se vaya es que compren butacas, pues sin titubeos les aseguró Sebastián Sandoval que si dejan ir esta oportunidad, que se olviden de que el equipo volverá a la región, sin importar quién o quiénes lo intenten de nuevo.