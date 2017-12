Defiende la obra. En su gira de trabajo por el puerto de Mazatlán, el gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel defendió la construcción de la calle Bahía, esa que se realiza pegada a la laguna Del Camarón y por el cual se generó una polémica por la presunta afectación al cuerpo de agua y sus especies. Incluso, un juez de Distrito giró una orden de suspensión para que se dejara de dragar la laguna en tanto no se tenga un informe de las afectaciones. El gobernador vino a decir que la obra se desarrolla a lo que marca la ley, y que antes de iniciar se hicieron todos los estudios de impacto ambiental. Su explicación contrasta con la versión de un bufete de abogados y vecinos del fraccionamiento Flamingos, quienes recurrieron al amparo para detener la obra. En tanto se define quien tiene la razón, la construcción de la avenida Bahía no se detiene porque según lo estipulado por las autoridades, tiene que estar terminada antes de que inicie el Tianguis Turístico 2018.

Que pagarán menos. Ante las quejas que surgieron de la ciudadanía por la propuesta que envió el ejecutivo estatal para el incremento al refrendo vehicular, ahora la diputada priista Irma Tirado dice que las personas que menos tienen van a cubrir una cuota menor que los dueños de automóviles del año. Además, dice, ya no se va pagar la tenencia y esto es un ahorro importante para los automovilistas. Quizás tenga razón, ¿pero cuántos sinaloenses tienen la solvencia económica para estrenar carro, si no es que la mayoría trae vehículos con más de 10 años de antigüedad? La legisladora insiste que aun con el incremento que se aplicará, la entidad está por debajo de varios estados del país que tienen un costo más elevado del refrendo.

Siguen en lucha. El gobierno municipal al parecer pretende engañar a los vendedores de la Sánchez Taboada, esto porque si se mueven de la zona donde se encuentran, las autoridades federales les quitarán el permiso. Eleuterio Aguilar, delegado del departamento en zona Federal Profepa, dijo que si alguno de estos comerciantes se va a otro lugar o se sale de la zona marcada en el permiso, se le cancelará. Esto porque está faltando al trato que tienen. Los vendedores tendrán que luchar fuerte para tomar de nuevo la zona de la Sánchez Taboada, antes que se queden sin el sustento familiar. Por cierto, hoy realizarán una manifestación en la avenida Del Mar, a la altura del Monumento al Pescador.

No escatiman en pino. “¡Muy bonito!”, es la expresión de los escuinapenses y funcionarios municipales al ver el gran pino navideño, compuesto por 50 pinos naturales que junto con el nacimiento costaron al erario casi 50 mil pesos. Solo que algunos trabajadores se encuentran molestos porque en ocasiones no les pagan por completo sus sueldos, e incluso, se han dado el caso que les retrasan la quincena por falta de dinero, pero para estos lujos el gobierno de Hugo Enrique Moreno Guzmán no escatima. No niegan que se ve bonito y que lo disfrutarán decenas de familias, pero desafortunadamente, dicen, deberían ser prioridad sus sueldos.