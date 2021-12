Deisy Judith Ayala pide al secretario de Administración y Finanzas reasignar recursos para la UAIM

Cabildeo. La diputada local priista Deisy Judith Ayala Valenzuela no quita el dedo del renglón pese a que los legisladores morenistas le pretenden arrebatar su bandera. En la reunión de los legisladores del grupo del PRI en el Congreso del Estado con el secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, Ayala Valenzuela le pidió a este que reasigne recursos para la Universidad Autónoma Indígena de México. Ella es egresada de esta institución y tiene vara alta con muchos de ahí. Esto se da a unos días de que el diputado local morenista José Manuel Luque Rojas planteó lo mismo en el acto de celebración de un aniversario más de la UAIM, en donde prometió al rector Ignacio Flores una reunión con los diputados de la Comisión de Hacienda, la cual ya se realizó. Ya si no se le mejora el presupuesto a la UAIM, es que de plano.

Interés. En su visita a Choix, el gobernador Rubén Rocha Moya planteó que iría a ver al subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, para tratar el proyecto del puente de la presa Huites, una obra millonaria que haría una mejor conexión de Sinaloa con Chihuahua. Ya lo hizo y en la que se reiteró que los trabajos de construcción sería concesionada a alguna empresa privada. Con eso, los choicenses y otros más vieron un signo de interés del gobernador en esa obra. Pero eso no basta. Lo que muchos quieren es que se ponga manos a la obra porque ya en otros sexenios llegan igual que Rocha Moya y luego se desinflan.

Se adelantan. Los comerciantes de la Verbena Navideña no esperaron hasta el 17 del presente mes para abrir. Ya desde antier están instalados y otros más se sumaron ayer porque ya pusieron la energía eléctrica. Es decir, ya ofertan sus productos a la gente que acude a ese centro de venta que ya es tradicional en la ciudad. Y es que no les cuadró que el secretario de Desarrollo Económico, Bernardo Cárdenas Soto, expusiera en la propia cara de los líderes de los locatarios que la Verbena Navideña se iba a abrir hasta el 17 y no el 10, como se tenía proyectado. Algunos comerciantes le reprocharon eso a los dirigentes porque ya para el 17 no tiene caso instalarse. Los días de venta se les reducen considerablemente para Navidad. Por eso tomaron la decisión de operar desde ya. Si el secretario de Desarrollo Económico quiere con el alcalde Gerardo Vargas Landeros inaugurar la Verbena Navideña el 17 , no lo ven mal, pero ellos tienen que vender ya para poder que les salga.

Posicionamiento. Contrario a lo que muchos suponían, el director de Atención y Participación Ciudadana en Ahome, Hólincer Castro Marañón, no está tan verde para esa responsabilidad, el brazo social del Gobierno del alcalde Gerardo Vargas Landeros. Sus cartas fuertes son las despensas, láminas, entre otros apoyos, para la gente más vulnerable, alguna de las cuales se le acerca a Vargas Landeros, sobre todo en las Ferias del Bienestar, como la del sábado pasado en el fraccionamiento Santa Alicia. El activismo de Hólincer Castro está despertando recelos dentro del gabinete, por lo que hábilmente llama a sus compañeros funcionarios a trabajar en unidad para mejores resultados.

De luto. El alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, recibió ayer muestras de solidaridad por la muerte repentina de su mamá, Regina Ortega. Un día antes, el sábado, había fallecido un tío suyo, hermano de su mamá. Dos golpes anímicos seguidos. En estas condiciones, Leyva suspendió sus actividades oficiales.