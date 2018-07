Dejan a los maestros vestidos y alborotados

Se solicita programador de eventos en la Secretaría de Educación Pública y Cultura del estado, ya que todo parece indicar que carecen de este servicio, pues ayer citaron a dece nas de maestros a un evento, pero resulta que al llegar encontraron las puertas totalmente cerradas. Además de que les cambiaban a cada rato de fecha. Alguna persona que no sea tan olvidadiza como el organizador de este evento y quiera aplicar pa’ la chamba, háblele al mero mero de la Sepyc, José Enrique Villa Rivera, al (667) 758 51 00.La Jurisdicción Sanitaria número 1, que está en Los Mochis, necesita que le echen la mano con unas buenas pastillas energéticas o un jugo de esos “levantamuertos” pa’ que le meta ‘turbo’ a la promoción de la salud que está anunciando en La Palma, El Fuerte, porque urge que le atice al programa pa’ que los palmenses sepan cómo prevenir males estomacales por las condiciones del agua. Si alguien tiene las pastillas o sabe de algún jugo de esos, échele el ‘fonazo’ al ‘chaca’ de la dependencia, Felipe Velázquez Zazueta, al (668) 812 17 19, pa’ que se arranque por ellos.A los que de plano los dejaron abanicando es a los artesanos de Sinaloa Municipio, a quienes les endulzaron el oído diciéndoles que se abriría el mercado de artesanías, donde podrían poner a la venta sus productos, ¡y nada!, que solo les han llamado cuando vienen autoridades pa’ que hagan el parapeto. La directora de Turismo de Sinaloa de Leyva, Minerva Flores, dice que están trabajando, aunque nomás no se hace nada. Ahí si quiere escucharla de viva voz, márquele al (687) 875 00 51, y que se la comuniquen, pa’ ver si ajustándola se pone las pilas y define una fecha.Parece que el drenaje en la colonia Agustina Ramírez, mejor conocida como Guamúchil Viejo, está sumamente dañado, y a pesar de la insistencia de los habitantes para que acudan a arreglarlo, los encargados de la Japasa no fueron hasta que iniciara la temporada de lluvias, lo cual perjudica en los trabajos, gastando tiempo y dinero. Ésta es una calle que tiene alrededor de tres años siendo “arreglada” constantemente, porque tienen problemas con las tuberías del drenaje, y es hora que no terminan. Si sabe de alguna otra colonia que sufra del mismo mal, avísele de una vez a los de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado al (673) 732 07 81, pa’ ver pa’ cuándo se la van a solucionar.Proveedores del Ayuntamiento de Escuinapa se encuentran muy enojados porque no hay quién se haga responsable del pago de facturas de servicios que se brinda al municipio. Desde la semana pasada, los prestadores han acudido a la comuna en busca de sus pagos, pero nada. Quizá para este jueves, una vez que el Congreso del Estado designe al alcalde sustituto o ratifique a Hugo Enrique Moreno Guzmán, verán una luz en el camino. Mientras tanto, en ‘secre’ del Ayuntamiento, Catalino Ávila, se encuentra a su disposición en su oficina o al número (695) 953 00 18.