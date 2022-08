Dejan morir 40 palmas en parque lineal

Ayer amanecieron arrancadas todas las palmeras que se habían colocado alrededor del parque lineal, las cuaes le daban un rostro más atractivo a esa obra que se construyó en la administración pasada y se entregó en esta, pero en defintiva en esta administración no quisieron cuidarlas y las dejaron morir, ya que nunca se tomaron la molestia de regarlas, cometiendo un ecocidio por omisión. Si fue por cuestiones políticas que no se quisieron cuidar esas palmeras, sería una pena que se piense de esa manera, pues no puede ser que no se piense primero en los beneficios que traen esas obras para los guasavenses, porque a la gente no le importa qué gobernante les entregó el proyecto, sino que se los hayan dado, ya que eso es lo que vale, pero por lo pronto esas 40 palmeras ahora serán arrojadas a la basura, y la misma suerte podrían correr unas bugambilias que se tienen ahí, pues tampoco las regaban, pero la misma gente que va a caminar al parque lineal, decidió tomar la batuta, pues no quieren más plantas muertas, por omisión de los responsables de cuidarlas.

Ahora que se dio a conocer a través de la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad, no se duda de la relevancia del Instituto Municipal de Planeación, pero yendo a fondo, son muchas las propuestas e ideas para mejorar el crecimiento de la ciudad, pero de nada sirve si no se le toma en cuenta a dicho organismo. Guasave cuenta con dicho instrumento desde hace décadas, y pese a eso abundan las construcciones irregulares debido a que desde siempre, la ventana de Obras Públicas ha sido la alcahueta en ese aspecto. De poco le ha servido a Guasave contar con dicha información de planeación, si han mantenido ese papel bajo el brazo, ignorando todo tipo de lineamientos, y pues para muestra un botón, como es el puente Pepe Chuy Sánchez, que según sería un pase peatonal o ciclovía ahora que se hizo el puente elevado, lo cual quedó en puras propuestas, porque para llevarlo a cabo y dar el siguiente paso, se requiere del interés del gobierno municipal, y mientras eso no pase, seguirán con sus grandes ideas de progreso, pero serán, como hasta ahora, solo eso, ideas.

El director de obras y Servicios Públicos asegura que fue por la lluvia que se retrasó la recolección de basura en la ciudad, pero el problema es que en algunas colonias ya tenían dos semanas con esa falla, así que ahí no pudo ser eso el pretexto, así como tampoco en la colonia Del Bosque, pues como lo reconoció el propio Esaú López, ahí no se inundan, así que tal parece solo quieren hacer creer que las lluvias fue la causa, pero en definitiva eso no pudo ser factor determinante.

Ideas van y vienen por parte de la iniciativa privada, para potencializar el turismo en el municipio, aprovechando la riqueza natural que se tiene, el detalle es que nunca tienen eco y hasta hoy son contadas las administraciones que se han enfocado en detonar ese sector, el cual consideran empresarios, pudiera ser el salvavidas para lograr una derrama económica, como ha ocurrido en otros municipios, que se han valido de lo mucho o poco que tienen, mientras que en Guasave, con una exquisita gastronomía, playas vírgenes, y espacios recreativos como el río Sinaloa, con un malecón prácticamente nuevo, por mencionar algunos atractivos, ni así han podido hacer despegar el turismo.