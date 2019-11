Dejan sin empleo a 700 trabajadores. El pleito huele a personal. El alcalde Luis Guillermo Benítez ordenó clausurar la obra de 320 departamentos y 150 locales comerciales, del proyecto gigante denominado Camino al Mar. Y es que el empresario Rodolfo Madero en los últimos meses se ha destacado como crítico de las acciones emprendidas por esta Administración. Y la respuesta para muchos es clara, como también la autoría del alcalde. Madero comentó en corto con este reportero que el alcalde está abusando, consideró la clausura como un atropello y que actúa con prepotencia. Y advirtió que nada impedirá que le sigan señalando sus irregularidades, “porque nadie le dice nada y le pone un alto”. El empresario señaló que son totalmente falsos los argumentos que condujeron a la clausura. Y sin argumento legal actuaron los funcionarios enviados por el Alcalde. Dijo que no hubo ningún apercibimiento que los emplazara a resolver las supuestas observaciones. Se llegó con la fuerza pública, desalojaron a los trabajadores y pusieron policías de guardia. Legalmente, la lucha está en proceso de parte del empresario, que logró ampararse, pero que aparentemente no está siendo respetado. Aceptó que como empresario, cada día que pasa se pierde dinero, pero lamentó mucho más que con esta acción, alrededor de 700 trabajadores que laboran a “destajo” dejaron de trabajar. Y como ellos ganan por lo que hacen, se quedaron sin ingresos. Por su parte, el alcalde no ha dejado de acusar al empresario cada vez que tiene oportunidad. De “mañoso” no lo baja. Y de utilizar a la empresa Televisora del Pacífico para atacarlo. El Químico movió a sus alfiles para responderle a Madero. David González Torrentera salió en escena para declarar que la obra no contaba con las medidas de seguridad que se requieren y por ello perdió la vida un albañil hace menos de un mes. El pleito va en serio. Lo lamentable es que en medio de este conflicto quedaron los trabajadores que perdieron su empleo.

El engaño. ¿Pues no que uno de los principios de esta 4T es no mentir? Y no que a Linda “Peque” Chang, familiar de la pareja del alcalde, la quitaron del Instituto de Cultura para enviarla a otro lado del Ayuntamiento. Pues resulta que hace unos días, una de las personas que tienen demandada a Cultura llegó a la audiencia ante la autoridad. Y en representación del Instituto de Cultura y dejando asentado que contaba con la acreditación para representar a ese organismo, apareció ni más ni menos que Linda “Peque” Chang. ¿Entonces? Pareciera que la síndica procuradora Elsa Bojórquez, en su primer informe, el cual rindió el sábado pasado, se quedó corta. Además del insultante nepotismo, esta Administración actúa con un gran cinismo.

La demanda de juicio político va en serio. Hoy a las 13:00 horas, en las oficinas de la Vicefiscalía en la zona sur, exfuncionarios municipales de la actual Administración presentarán una denuncia formal en contra del alcalde Luis Guillermo Benítez. De momento no sabemos los pormenores de la denuncia y el delito al que se le imputa al alcalde. Pero entre militantes y simpatizantes de Morena en Mazatlán se respiran aires de un posible juicio político contra el Químico. Algo sabrán los morenistas, que después de la visita que hicieron el pasado fin de semana un grupo de diputados locales de Morena, se muestran optimistas. Habrá que verlo.