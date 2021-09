Dejémonos de tibiezas

El café se toma frío o caliente, tibio sabe muy mal. Justo en esta semana hemos visto muchos escenarios en donde se presentan la lucha por los ideales: la firma de la Carta de Madrid PAN–VOX, el debate en la SCJN en torno a la despenalización del aborto, el escándalo en el Tec de Monterrey alrededor de la organización estudiantil VITAE, etc.

En muchas ocasiones es nuestro deber como ciudadanos tomar partido en la realidad y defender nuestros ideales, y aquí no se trata de extrema izquierda o extrema derecha, como muchos lo quieren ver; tampoco se trata de ser obtusos de mente y casarnos con una idea, cerrándonos así al diálogo y al debate.

En lo que a mí respecta, prefiero ser juzgado por mis ideales, correctos o incorrectos según lo dicte después la historia, que convertirme en un hombre mediocre, tomando una actitud pasiva y permisiva donde sean otros quienes dicten el rumbo que tomará este país.

En este sentido, me niego a reconocer que los jóvenes no tengan ideales, pero son muy pocos quienes lo expresan, ya sea por miedo a estar equivocados o a la cancelación social.

En mi opinión, un gran culpable de esto es el sistema educativo en el cual la generación de entre 18 a 25 años nos vimos inmersos, un sistema que nos enseñaba que debate equivale a confrontación, a pelea, no un intercambio de ideas donde se busquen los puntos en común y se trate de construir puentes donde no los haya; en cambio, se nos enseñó que quien gana un debate es aquel que aplasta a su oponente, muchas veces con el uso de la mentira y falacias.

Me rehúso a aceptar la falta de ideales, pues de ser así tendría que perder la esperanza en un mejor futuro. Si no son los principios lo que mueve a la juventud, ¿qué lo hace?

Como mencioné anteriormente, lunes y martes se discutió en la SCJN la constitucionalidad de la sanción penal a la mujer que voluntariamente decide interrumpir su embarazo. Dictándose ya la inconstitucionalidad en esta materia, el legislador se verá obligado a reformar el Código Penal (entre ellos el del estado de Sinaloa) para solucionar la falla dictada por el Poder Judicial.

Sin embargo, lo realmente interesante serán las posturas que tomen las legislaturas locales al respecto, ya que estas deben tomar en cuenta que la sanción penal no elimina las causas que orillan a una mujer a abortar y mucho menos dan solución al aborto clandestino (el cual tiene como consecuencia secuelas psicológicas y en el peor de los casos la muerte).

Es importante que las legislaturas actúen no solo en pro de la eliminación de dicha sanción, sino también a favor de eliminar las causas y atender los efectos relacionados al aborto. En este sentido va la iniciativa “Ley DIF” presentada por el senador Julen Rementería, que busca brindar asistencia y apoyo a mujeres embarazadas en situaciones vulnerables, plantea la creación de Centros de Atención a la Maternidad a lo largo del país donde se brindaría refugió, atención médica y psicológica, que requeriría de la labor conjunta de los tres órdenes de gobierno.

En otros asuntos, el pasado miércoles 1 de septiembre entró en labores la LXV Legislatura, por lo que ahora Sinaloa cuenta con 11 diputados federales, 7 por el principio de mayoría relativa y 4 por representación proporcional. Lo interesante es que 10 de los 11 son diputados por la alianza Morena-PT y solo una diputada del PRI. Será importante ser exigentes y sumamente críticos en lo relacionado con su labor legislativa, especialmente el sentido de sus votos y las iniciativas presentadas.

“Un hombre que no arriesga nada por sus ideas, o no valen nada sus ideas, o no vale nada el hombre” (Platón).