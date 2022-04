Dejemos de ser el principal enemigo de la Tierra

audima

En la Tierra solo queda tres por ciento ecológicamente intacto. Unicamente alrededor del 20 por ciento de la superficie terrestre permanece a salvo de la invasión humana. Libre de asentamientos, de urbanización, de carreteras, electricidad y contaminación.

Cada año consumimos 20 por ciento más recursos naturales de los que el planeta logra regenerar.

El tráfico ilegal de especies es el cuarto negocio ilícito más redituable del mundo, genera más de 100 mil millones de dólares cada año. Más de cinco mil especies animales, aproximadamente el 18 por ciento del total de las especies de vertebrados, son actualmente comercializadas de manera ilegal a nivel mundial. Lamentablemente, el 80 por ciento de los animales traficados, terminan muriendo.

México, una de las cinco naciones con mayor deforestación en el mundo, se estima que anualmente se deforestan 500 mil hectáreas. Cada año se pescan en 1.7 millones de toneladas de pescados y mariscos en nuestros mares y lagos, 42 por ciento de las especies capturadas están sobreexplotadas

El crecimiento ganadero y agrícola está acabando con los ecosistemas boscosos y selváticos en México. Esto, aunado al mal concebido desarrollo por nuestros diferentes gobiernos, ha provocado ya la pérdida del 50 por ciento de nuestros ecosistemas.

Y en medio de este devastador escenario, el presupuesto para proteger nuestro medio ambiente, nuestro único hogar, ha disminuido dramáticamente en México en los últimos años. Para que se den una idea este 2022 nuestras Áreas Naturales Protegidas tendrán menos de 10 pesos de presupuesto por hectárea.

Tanta destrucción, inconsciencia, abuso, explotación y negligencia, ha provocado que seamos el país con mayor número de especies silvestres en peligro de extinción.

Y sí, se dice que estamos en el momento de mayor conciencia ecología colectiva, efectivamente la gran mayoría quisiéramos y anhelamos un mundo que funcionara de una manera sostenible y sustentable, el problema es que nosotros somos la principal amenaza de la Tierra.

Los datos más recientes revelan que para satisfacer nuestras necesidades actuales, los humanos estamos consumiendo una cantidad de recursos naturales equivalente a 1.6 planetas. Según estos datos, en 2050 necesitaríamos 2.5 planetas para satisfacer nuestras “necesidades”.

El Instituto de Ciencias Weizmann, en Israel, publicó un estudio que compara la masa creada por el hombre, la llamada masa antropogénica, con toda la masa viva o biomasa del mundo. Revelaron que, por primera vez en la historia de la humanidad, la primera ha superado a la segunda. Y es que cada persona en el mundo producimos más masa antropogénica que nuestro propio peso corporal cada semana.

Hecho que fácilmente podemos constatar en nuestro país, en donde cada año generamos 42 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, y únicamente se recicla el 14 por ciento.

Imagínense, de acuerdo a la ONU, encabezamos la lista de los mayores generadores solo de basura electrónica. Cada habitante generamos 3.2 kilogramos en promedio anualmente. Y de las más de mil toneladas de basura electrónica que se desechan al año, menos del 17 por ciento se logra reciclar.

¿Qué hacemos para dejar de ser el peor enemigo de la Tierra? Es urgente que cambiemos nuestros hábitos de consumo, tenemos que satisfacer sí nuestras necesidades, no nuestros caprichos y estúpidos deseos diarios, debemos dejar de ser una sociedad de consumo absurdo e irracional, manipulado por un régimen patriarcal y capitalista que ha colocado en el centro del “desarrollo humano” la producción y el consumo, en lugar de la conservación y el aprovechamiento. No necesitamos en casa un mono araña como mascota, como tampoco necesitamos tres pantallas planas ni el último iPhone. No, NO LO NECESITAMOS.