Del CIP Teacapán, los Coppel y el presidente López Obrador

Uno de los anuncios presidenciales, en la gira por Sinaloa, que más certidumbre económica producirán no sólo en el estado, sino en el ámbito nacional e internacional es la posibilidad de subastar, al sector privado, el desarrollo turístico de Fonatur en Teacapán, Escuinapa, denominado “Playa Espíritu”. Ese dato más la aprobación de la aportación del gobierno federal, en el presupuesto federal 2019, al contrato público privado para el nuevo acuario de Mazatlán presentan a un gobierno federal abierto a coinvertir y dar lugar al capital privado en sectores estratégicos, como el turismo. Además se hace en un proyecto que ha sido 100% público. Se ha criticado el gobierno de AMLO por muchas facetas populistas. Sin embargo, estos dos elementos tienen una connotación de racionalidad económica que está completamente fuera del orden populista y de control del sector público. La oportunidad para el capital privado de dinamizar la economía del sur de Sinaloa está ahí. Capitalistas sinaloenses pueden ser los primeros en ofertar por ese proyecto. De lograrse inclusive una alianza estratégica con capital norteamericano sería una señal de mucha certidumbre para los mercados internacionales. Ahí están uno de los capitalistas sinaloenses más connotados y señalados el viernes en el discurso presidencial: el grupo Coppel.

Ganaron una licitación para apoyar a los damnificados de Wilma en Nayarit y el mensaje del presidente López Obrador fue directo: “Y quiero hacer un reconocimiento, abro un paréntesis, porque hubo una empresa comercial que fue la que presentó la mejor oferta para vender los electrodomésticos, para vender los colchones, esa empresa es Coppel. Saben que en el 2006 -yo perdono, pero no olvido-, en el 2006 los directivos de esa empresa estuvieron en contra de nosotros, hasta hicieron una carta en contra de nosotros en el 2006. ¿Saben qué? Ya olvidamos eso y no nos metemos en esos pleitos del pasado. En esta ocasión ellos ganaron la licitación porque ofrecieron buenos precios, cumplieron y mi reconocimiento a Coppel. ¿O nos seguimos peleando? Nada de pleito, amor y paz.” (Presidencia de la República) Ahí está el mensaje presidencial. En los hechos puede leerse como una invitación al capital privado. A los Coppel inclusive les quedaría bien, pues ellos fueron quienes apoyaron políticamente al presidente que hizo el CIP de Teacapán, Felipe Calderón. Sería un cierre con broche de oro para ese mensaje en Nayarit: “Amor y paz”. Además, ese grupo empresarial podría hacer una alianza estratégica (joint venture) con otros capitalistas sinaloenses y norteamericanos. Lo que daría una señal de certidumbre a los mercados nacionales e internacionales.

DE ASESINATO Y SUICIDIO

EL DEBATE publicó ayer una nota donde describe un artero crimen: Un par de compañeros pelearon. Los gritos fueron escuchados por los vecinos. Luego oyeron disparos, salieron y llamaron a la policía. Encontraron dos muertos en la cama. Ese asesinato, primero deberá quedar dilucidado, por la autoridad, sino fue una escena montada. Luego, si el dictamen pericial demuestra el asesinato y suicidó, queda la muestra de un malestar social que debe analizarse. La posibilidad de alguien quitándole la vida a otro ser humano es inaceptable. La sociedad en dónde no se respeta la vida del otro no es viable: es una sociedad fallida. Puede haber intereses que asesinen: el crimen organizado decidió matar al periodista Javier Valdez. Los asesinos están en la cárcel. El estado está trabajando para consignar a los autores intelectuales. Cuando unos rateros se meten a una casa y el jefe de familia en defensa de su hogar mata a un ladrón. Ese responsable de la seguridad de su morada tiene el derecho de matar a quienes irrumpen violentamente en su propiedad para defender a los suyos (el adverbio de propiedad cabe porque ante la ley es su deber protegerlos). En todos los otros casos, se debe respetar la vida del otro. Bajo pena de ser consignado por homicidio, aunque se afecten intereses y sentimientos.

PÁRRAFOS: DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Cuando una mujer dice no, es no. Deben de entenderlo todos. No importa si ella dijo que sí ir a un hotel, a la casa o habitación de su compañero. Incluso si es su esposa, bajo contrato matrimonial. Ella tiene el derecho a decir no. El otro contrayente debe aceptar ese no. Puede iniciar divorcio y dejar de lado esa compañera. Por supuesto, haciéndose responsable de dividir bienes, adquiridos durante el contrato, y asumir la parte proporcional de la manutención de los hijos. Hasta ahí es la posibilidad de acción que tiene cada uno con el otro. Ningún hombre puede golpear a una mujer. Bajo ninguna condición. Eso debe de cultivarse en cada niño y niña de México, Sinaloa, y cada ciudad, colonia, barrio, manzana, cuadra, casa. La violencia contra la mujer no debe de admitir ninguna dispensa del estado. La suspensión de la libertad debe de ser algo que pague cualquier hombre que golpee a una mujer. No debe haber ni un solo elemento de descargo. Si te pega ella y no puedes controlar, corre. Punto. Mejor ser un hombre que corre a una mujer que le agrede que agredirla. Por supuesto, si no es en el marco de una violación a lo privado del hombre. Ni una persona de ningún sexo puede irrumpir en lo privado de un hombre y agredirlo, so pena de recibir un balazo en legítima defensa.

