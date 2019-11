Fernando y Carlos Berdegué son un par de compañeros desde los años de la preparatoria. Los dos decidieron centrar su actividad profesional en las empresas turísticas y hoteleras El Cid, que fundó en Mazatlán su padre, don Julio Berdegué. Fernando se centró en el área de infraestructura y Carlos en la dirección financiera de las empresas.

Llevó inclusive al grupo hotelero a insertarla en el mercado bursátil en la Bolsa Mexicana de Valores. Cuando don Julio murió, la dirección del grupo recayó en Carlos, y Fernando siguió al frente de la planeación y ejecución de la infraestructura hotelera y de bienes raíces del grupo El Cid. Ayer, la Fundación Miguel Alemán le otorgó el Premio a la Excelencia Turística a Carlos Berdegué.

Primero reconoció la memoria de su padre y la compañía de su hermano Fernando en la continuidad de la consolidación de esta empresa turística mexicana. Van unos recuerdos publicados en EL DEBATE, de don Julio Berdegué y del esfuerzo que tuvieron una generación de jóvenes empresarios hoteleros y turísticos en los aciagos años de fines de la primera década de este siglo.

Sirvan para no olvidar que el ejercicio de gobernabilidad permite continuidad a la estabilidad social y política, esenciales para el desarrollo de toda actividad económica, y, en el turismo, fundamental. Van pues, unas notas de Lecturas, como homenaje a la familia Berdegué y a Carlos por su trabajo de gestión en este sector económico.

De don Julio (14/Mar/2004)

En una ocasión, por la tarde, visité una pequeña casa en el centro histórico de Mazatlán, propiedad de una hermana de mi padre. Es una casa construida a principios del siglo XX y de escasos 50 metros cuadrados… En esa vivienda, vivían cuatro personas: dos amables ancianos, su nieta y su bisnieta. Cuando entre saludé a la nieta que estaba sentada en el sillón de la primera estancia. Luego la anciana me enseñó la segunda habitación en donde se encontraba su marido recostado y a un lado su bisnieta en una cuna. Después, me pasó a ver el patio trasero. Al salir, me detuve a saludar a la nieta, una joven de veintitantos años.

Sentada, erguida, tenía sobre su blusa, como un adorno, el broche con su nombre y lugar de trabajo. Ella era una empleada del Hotel El Cid. Estaba usando el distintivo después de su horario de trabajo, como si estuviera orgullosa de ser una trabajadora. Caí en cuenta que ella era el sustento de sus dos abuelos, su hija y ella misma.

Ese adorno, ese broche, hacían la diferencia: tener para pagar la renta y darle un techo a su hija y sus dos abuelos; para llevar comida a su mesa; para vestir; en fin, ella estaba con su plustrabajo haciendo más rico a los dueños del Hotel El Cid, pero también, con su salario, su empleo legítimo, ella estaba dando sustento a esa familia. Entendí su orgullo. Y entendí el orgullo de Don Julio Berdegué Aznar, por ser un empresario mazatleco que ha decidido arriesgar su dinero para hacerse más rico y por darle empleo a esa joven mujer y otros miles de mazatlecos. Lo primero, sin duda hay muchos que podemos envidiarlo, otros hacerlo, criticarlo e incluso combatirlo, pero lo segundo, estoy seguro que pocos han podido lograrlo.

De doña Dolores y don Julio (7/Ago/2011)

Dos hijos del exilo español republicano se hicieron mazatlecos: Doña Dolores Sacristán y Don Julio Berdegué. Los dos mexicanos, bien nacido, han sido agradecidos. Don Julio estuvo desde 1988 al lado de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando manifestarse en la oposición tenía costos fiscales y políticos para un empresario.

Del altruismo de Doña Dolores, no es en los medios que se manifiesta, pero miles de familias, y también muchos hijos de los trabajadores de las empresas de la familia Berdegué, son testigos, y eso, es lo que de verdad muestra su agradecimiento cotidiano con Mazatlán y México.

De los detractores, hay seguro muchas versiones. Pero va a cuenta de esto, una anécdota de Don Julio: Un día en su oficina, mientras tomaba un café con él, llegó un amigo suyo a llevarle un recorte periodístico con críticas a él. Después de romper el recorte, le dijo gritando: “ahora sí, si tienes huevos, méntame la madre, pero tú cabrón, porque en esos recortes ya sabes que todo lo que publican de mi van a ser mentadas de madre”. El amigo aprontado se quedó boquiabierto y solo atinó a pedir disculpas y retirarse. Esa fue una enseñanza, que seguro, debió de transmitir a muchos de sus amigos en la política. Al menos, sí al que esto escribe.

De turismo (24/Oct/2010)

La violencia está afectando el turismo en Sinaloa. Es una hipótesis que no se puede descalificar pero merece un análisis…En unas declaraciones de la semana pasada del dirigente del gremio hotelero de Mazatlán, Carlos Berdegué, comentó que por el cierre de actividades de la aerolínea Mexicana, Mazatlán ha perdido el 55% de los eventos y convenciones programados para octubre y noviembre.

Ocasionado la pérdida de más de diez mil cuartos-noche. Las cancelaciones un descalabro para empresarios, pero una afectación social que se refleja en la planta laboral la ausencia de derrama económica entre los comerciantes y prestadores de servicios.

Párrafos: De tres cruceros, en un día

La continuidad de la gobernabilidad se refleja en los índices de la actividad turística del principal destino de Sinaloa. Ayer estuvieron en Mazatlán tres cruceros turísticos internacionales. EL DEBATE publicó: con ellos “arribaron 11,114 visitantes”. Es muestra de confianza de empresas internacionales en este puerto sinaloense.

El premio a Carlos Berdegué debe recordarnos lo que sí somos y destacamos en Sinaloa. Y, no permitir bajar la guardia en el tema de control de la seguridad pública de nuestro estado y en cada una de las ciudades sinaloenses.