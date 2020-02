Del dicho a la amenaza. De las descalificaciones e insultos. Se abrió paso a la amenaza. El alcalde Luis Guillermo Benítez amenazó ayer que “va con todo” contra quien le levante falsos. Y que acudirá a las instancias jurídicas. Pareciera que lo lanzó con especial dedicatoria a la organización civil Observatorio Ciudadano, pues destacó que mantendrá la denuncia penal contra esa agrupación. De inmediato, Gustavo Rojo, dirigente de Observatorio Ciudadano, respondió que no temen a la amenaza y continuarán informando de las irregularidades que se detecten en el Gobierno Municipal. “El Químico” prácticamente le declaró la guerra al mismo tiempo al Partido Acción Nacional al amenazar también de que demandaría a su dirigente municipal, Roberto González. Y ayer mismo, dirigentes del PAN y el diputado federal Carlos Castaños, ofrecieron una conferencia de prensa y le mandaron decir que en vez de amenazar con demandar penalmente a quienes no piensan como él, mejor se ponga a trabajar. Alguien tendrá que decirle al alcalde que existe jurisprudencia en torno a las figuras públicas y el derecho a la expresión. Y ahí se topará con pared. Las organizaciones sociales que han criticado al alcalde. Que han manifestado opiniones en contra y que han demandado respuestas a sus peticiones de información y de aclaración, saben de sus derechos. Pareciera que la amenaza lanzada por “El Químico” está destinada al fracaso. Ahora que, si resultó tan delicado e intolerante a la critica, pues no se hubiera metido a la contienda para convertirse en alcalde. No se ha cansado de calificar de ladrones a empresarios a quienes supuestamente encontró robándose el agua. Ladrones, sinvergüenzas, mañosos e insultos como aquel que le lanzó al empresario hotelero Ernesto Coppel de que le hacía falta “un bozal” y que él se lo pondría. Ahora va a resultar que a él no le gusta que lo descalifiquen, lo critiquen y hasta lo exhiban.

Nada qué defender. El tema sabían que les resultaría difícil. Y los diputados de Morena, que son mayoría en el Congreso del Estado, tuvieron que aguantar. Tocó el turno a los secretarios de Agricultura y Pesca en comparecer ante el Congreso. ¿Y qué sucedió? Pues hablaron con la verdad. La agricultura está severamente castigada por la falta de apoyos de parte del Gobierno Federal. Y que los acuerdos no se han respetado. El campo, como todos sabemos, enfrenta graves problemas por la falta de un presupuesto adecuado. Y así lo dejó asentado el secretario de Agricultura, Manuel Tarriba. Y en el caso de la pesca, el secretario Sergio Torres expuso que en el 2018 se ejerció un presupuesto federal de 3 mil 200 millones y en el 2020 apenas se llagará a los 655 millones. De ese tamaño es el delicado problema del sector pesquero, donde una buena cantidad de programas de apoyo al sector desaparecieron. No había manera de defender lo indefendible. Pero hicieron su lucha, como lo están haciendo para defender la locura del sorteo del avión presidencial.

Ya llegó a Sinaloa. La escasez de medicamentos llegó a Sinaloa. Las instituciones de salud apenas tienen para responder a la mitad de la demanda de medicamentos, particularmente para los enfermos de cáncer. Duele y debería de indignar a todos que se juegue con la salud de los enfermos. Ahhh, y los 2 mil millones que entregaron ayer, serán para la rifa. ¿De qué se trata?