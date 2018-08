Del nuevo gobierno que viene

En medio del verano, de las vacaciones, los gobernantes en funciones están esperando que llegue, la instalación del Congreso de la Unión con la cámara de Diputados y Senado. Luego, el nuevo presidente de la República. Mientras, los gobernadores, como el de Sinaloa, están a la expectativa de cuál será la relación con el nuevo partido en el poder. Varios puntos deben de analizarse: Primero, que Morena no tiene una estructura partidista institucional, desde su creación a la fecha apenas tiene cuatro años de fundado (julio de 2014). Pocos años para tener desarrollada una estructura territorial, inclusive a nivel estatal. Una prueba de ello es que sus candidatos triunfadores, muchos, son poco conocidos en el ámbito político de cada localidad.



Segundo, las directrices legislativas, en lo federal en un primer momento y luego en lo local, aún no están definidas. La más significativa, el análisis del paquete presupuestal 2019 será un reto para esos legisladores que contarán con una mayoría muy cómoda. Es decir, lo que decidan cambiar, no tendrá contrapesos en el Legislativo que pueda ponerse enfrente. Sí los intereses, pero estos estarán acotados a los medios de comunicación. Por ejemplo, si un gobernador decide criticar a los diputados federales de Morena, poco podrá hacer, pues de inmediato tendrá respuesta en el congreso local de su estado.



Tercero, los interlocutores de Morena hoy por hoy, no son visibles. No que no haya. Sin duda debe de haber muchos que se están autoproclamando y ofreciendo como vehículos de negociación e intermediación. En algunos grupos de interés y gobernadores la premura seguro los llevará a confiar en tiros y troyanos, con tal de mantener una vaga esperanza de hacerse oír.



Cuarto, en lo local, en Sinaloa, la mayoría calificada que tendrá Morena con el PT falta ver si seguirá cohesionada. Cuál será el nombramiento que hagan de la secretaria general del Congreso, la definición de la presidencia de la Junta de Coordinación Política y la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados serán definiciones que, en principio, no pasan por el filtro político del gobernador, cómo si fue en la primer legislatura de su mandato. Esto promoverá nuevos interlocutores en Sinaloa. ¿Quiénes y cuál será la agenda de esos nuevos intermediarios? Son interrogantes que ocupan desde ya la agenda política del Estado.



DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO E IMPUESTOS

Quinto, las relaciones con las dependencias federales estarán marcadas por un nuevo estilo de gobernar. Sin duda seguirá la verticalidad de un Ejecutivo fuerte y preponderante en las decisiones de las diversas áreas de la administración pública federal. El tema es: ¿Cuál será el flujo de las órdenes, las correas de transmisión? A mes y medio de la elección, la marea de mensajes, declaraciones, nombramientos anticipados, propuestas de programas casi cotidianas, dejan poco espacio para el ejercicio de planeación a que está mandatado, todavía por ley, el presidente electo. De acuerdo al artículo 21 de la ley de planeación vigente se establece: “El presidente de la República enviará el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación, a más tardar el último día hábil de febrero del año siguiente a su toma de posesión”. Luego le da al Poder Legislativo en la Cámara Baja, dos meses para su aprobación o se irán por la aprobación que dicta la ley: “La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobara el Plan Nacional de Desarrollo dentro del plazo de dos meses contado a partir de su recepción. En caso de que no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado en los términos presentados por el presidente de la República”. Es decir, en los cinco primeros meses de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador deberán de hacerse plan y programas todas las manifestaciones que ha tenido en las últimas semanas. Sino, sólo quedará en oratoria político partidista.



Al lado de ese ejercicio que empezará el 1° de diciembre, se dará el de la instalación del nuevo Congreso el 1° de septiembre. En donde se deberá aprobar el paquete económico y fiscal. En paralelo a que el presidente empiece su Plan Nacional de Desarrollo, los legisladores deberán de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos. Es decir, habrá un espacio en donde por un lado, se estará planeando todo lo que ha manifestado el presidente electo, y por el otro lado, el espacio legislativo que deberá aprobar el paquete económico con el gasto del gobierno federal y los impuestos que va a cobrar a todos los mexicanos y los que no cobrará a algunos mexicanos (condonaciones, perdones y repatriación de capital, en caso de darse).



PÁRRAFOS: DE GOBERNADOR DE SINALOA

Un aspecto central para el estado es el perfil político que decida jugar el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Tendrá una cohabitación política de tres años con el presidente López Obrador. Así como con el presidente de Morena en Sinaloa y con la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados local. El gobernador ya es. El presidente ya es. Lo que les resta es gobernar y lograr sus objetivos políticos. El primero, además, tiene un futuro en la escena nacional, por edad, cargo y particularidad de su partido. El segundo, vendrá a institucionalizar su partido y el proyecto político que ha enarbolado en la última década y media.

