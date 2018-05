Del ‘pack’ de Paola a la burrita de Gaxiola: la locura de las campañas

Cuentan que el exgobernador Mario López Valdez, durante los tres días que dedicó a atender (pulsera de Meade en mano) a candidatas y candidatos del PRI en un salón del hotel Lucerna, los recibió con la misma pregunta: «¿Por qué crees que debo votar por ti?».



De la respuesta —dicen— dependía el compromiso que sellaba en ese momento con él o la candidato/a: darle su apoyo o simplemente su voto. Esto último, en virtud de su decisión que hizo pública: ir con el Partido Revolucionario Institucional, aunque mantenga su propósito de no volver como militante.



¿A quiénes decidió apoyar (con apoyo, lo que se llama apoyo, pues; el avezado lector lo entiende) y a quiénes únicamente les dará su voto? Ese es un misterio que solo toca develar a Malova o, en todo caso, a los candidatos beneficiados a partir de aquel último fin de semana de abril.



ESCÁNDALO INNECESARIO. Paola Gárate, quien busca la reelección como diputada por el 17 distrito, fue una de las candidatas que recibió Malova en aquella extensa jornada.



De algo estamos seguros: no fue él quien le aconsejó hacer lo que ayer la convirtió en el tema más sonado en las redes sociales: por la mañana subió un post, acompañado de una foto de su curvilínea figura, donde decía: «Tengo preparado mi pack para pasártelo al WhatsApp. ¡Pídemelo 6677952196!».



En el lenguaje de las redes, cuando entre jóvenes se dicen «pásame el pack», se refieren a compartirles sus fotos desnudos. Paola lo sabe, es una millennial y además una entusiasta usuaria de Twitter, Facebook e Instagram desde hace varios años.



Cuando alguien le pedía «el pack» por WhatsApp, respondía: «No es nada malo, mira, te lo voy a mandar para que conozcas todo mi pack... de campaña», y daba un link que lleva a una serie de imágenes de sus pósteres, trípticos, volantes, pendones, propuestas, «etecé», «etecé». Peeero...



Que un servidor sepa, a eso se le denomina «kit de campaña». El término pack jamás lo habíamos escuchado en referencia a ese tema; solo al otro, el que ya explicamos.



Si lo que quería era llamar la atención, lo logró; pero ¿valía la pena? En primer lugar, reflectores no ocupa; Paola encabeza, con mucha ventaja, las preferencias en su distrito.



A eso de las 20:00 horas, tras miles de likes, compartidos y comentarios (en buena parte subidos de tono), retiró la publicación y subió un video en el que explica que quiso innovar y se victimiza por los comentarios faltos de respeto que —asegura— jamás se imaginó provocar.



Cierto que hay que llamar la atención del electorado, pero ¿a ese costo? Si con algo suelen denigrar los logros de las mujeres en política es con chismes de su vida sexual en nuestra cultura machista.



JUAN LUIS Y «SOFÍA». Juan Luis Gaxiola Félix, candidato independiente a diputado local por el Distrito 15 (Culiacán), abrió fuego electoral con la foto de una burrita llamada Sofía, que anunció lo acompañará en sus recorridos. Esperamos que no incurra en maltrato animal ni use al equino como imagen negativa. Tal vez no, pues en su Facebook salió bañando con mucho cariño a la burrita, y Juan Luis es un muchacho muy noble, al que conocemos desde niño. Ya les contaremos más de él. Por lo pronto se ve que va en serio. Ayer logró reunir a un considerable número de jóvenes que simpatizan con su candidatura y armaron un vistoso inicio de campaña en las calles de su distrito.



CRASO ERROR. Por su parte, la doctora Viridiana Camacho, candidata de Por Sinaloa al Frente (PAN, PRD, MC y PAS) a la alcaldía de Elota, incurrió en un exceso al llamar a sus seguidores a acompañarla hoy a misa a las 08:00 horas para iniciar su campaña. Vivimos en un Estado laico que prohíbe mezclar temas religiosos en política; quizá se haga acreedora a una sanción. Lo que nadie puede negar es lo inapropiado de la invitación que hizo por Facebook. Acudir a misa es un asunto personal y de fe, no de proselitismo.