Delgado, principal defensor de Salgado Macedonio, vino a apoyar a Rocha a Culiacán

No me defiendas, compadre. Sería bueno o malo. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, estuvo ayer en Culiacán. Vino a apoyar al candidato a la gubernatura Rubén Rocha. Horas antes, en la Ciudad de México, Delgado encabezó movilizaciones junto a Félix Salgado Macedonio en contra del Instituto Nacional Electoral. Venir a Sinaloa cuando nacionalmente Delgado mostró su total apoyo a un sujeto como Salgado Macedonio, acusado de violador de mujeres, en verdad, en vez de ayudar, podría perjudicar. Delgado vino y destacó que en todas las encuestas de diversas casas encuestadoras Morena está arriba en las preferencias a escala nacional. Y lógicamente se refirió a Sinaloa, cuando remató que “la gente ya decidió”. Se entiende la postura de Delgado, pero no se comparte su expresión de que aquí en Sinaloa ya está decidido. Para muestra, la última de las encuestas presentada por nuestra casa editora, EL DEBATE, en las que el porcentaje de ciudadanos que no han decidido por quién votar es bastante elevado. Es más, en algunos municipios, el porcentaje de indecisos es casi igual del que señala a favor de Morena. Por lo tanto, y eso lo sabe el líder nacional de Morena, y con mayor razón, Rocha, esto todavía tiene mucho camino qué recorrer. Rocha por su parte destacó que la alianza con el Partido Sinaloense le ha sumado y se muestra en la campaña. Afirmó que trabajan unidos con el PAS. Es obvio que los pasistas son quienes cargan en sus hombros la campaña de Morena, la campaña de Rocha. Negarlo sería un error de Rocha. La elección se pondrá interesante. Hay que divertirse y no tomar las cosas a pecho. Después se enferman.

Denunciarán por delitos electorales. A la síndica procuradora de Mazatlán, Elsa Bojórquez, no le intimidan. Fiel a su conducta mostrada desde el inicio de la actual administración morenista, adelantó ayer que presentará ante las autoridades electorales en Culiacán, documentación, videos y fotografías de funcionarios y empleados del gobierno municipal que hicieron campaña a favor de candidatos de Morena-PAS. Hay, según adelantó Bojórquez, evidencias que muestran el incurrir en delitos electorales. La síndica procuradora ha recibido una serie de denuncias que se han documentado. La próxima semana se estaría en condiciones de poner en manos de las autoridades electorales el caso. Recordó que la ley prohíbe a funcionarios y empleados participar en trabajos de proselitismo político y menos usar recursos públicos en campañas. La síndica procuradora hizo un llamado a toda la población para que si conoce de algún funcionario municipal o empleado que esté realizando labores de campaña, lo notifiquen y se atenderá a todas las denuncias que se presenten.

¿Será cierto? Corre la versión de que “El Químico”, Luis Guillermo Benítez, tiene una nueva incorporación en su campaña. Nos dicen que se trata del exdirector del deporte, Humberto Álvarez, y hasta aparece en una fotografía que está circulando junto a promotores de campaña del “Químico”. Como es sabido, Humberto Álvarez salió “por la puerta de atrás” del Instituto Municipal del Deporte al encontrársele el desvío de recursos públicos y comprobado actos de corrupción. Se suponía que además de las denuncias públicas, se le fincaría responsabilidad penal a este exfuncionario municipal. Hasta “El Químico” había declarado que le había perdido la confianza. Pues ahora parece que ya se la volvió a dar.