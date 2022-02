audima

Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.

Quienes estudian los roles de la memoria, saben qué tan serio es el proceso de transmisión de afecciones psíquicas. Por esto, demuestre fuerza y seguridad a sus hijos. Dígales con frecuencia: La verdadera libertad está dentro de ti. No seas frágil ante tus preocupaciones. Controla tu temperamento y tus ansiedades y elige ser libre. Hay que combatir cada pensamiento negativo para que no quede registrado. El verdadero optimismo, se construye afrontando los problemas, no negándolos. Por eso, es importante que nosotros vayamos siendo personas capaces de vivir llenos de optimismo. Buen día.