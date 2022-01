Denuncia MC red de corrupción y nepotismo encabezada por Estrada Ferreiro

audima

Corrupción y nepotismo. El líder estatal de Movimiento Ciudadano fue directo. Y tajante. En Culiacán opera una red de corrupción y nepotismo del alcalde Jesús Estrada Ferreiro. Y denunció que, con la complacencia del dirigente del Sindicato de Trabajadores del Municipio, se están pisoteando los derechos de todos los trabajadores y solapando la corrupción y el nepotismo. Sergio Torres adelantó en la “conferencia naranja” de ayer que se están documentado los casos de corrupción y de nepotismo que se tienen en el gobierno municipal de Culiacán. Se refirió al alcalde Jesús Estrada “Moches” Ferreiro que presume su cercanía con el presidente López Obrador, pero en la práctica no se refleja en obras que beneficien a los culiacanenses. Al líder del MC en Sinaloa, Sergio Torres, le faltó agregar al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, quien en su anterior administración fue denunciado por actos de nepotismo por la entonces síndica procuradora Elsa Bojórquez. Además del caso de Ahome, en donde el exalcalde Guillermo Chapman fue denunciado por la entonces síndica procuradora Angelina Valenzuela a quien llegó incluso a amenazar. Hoy Chapman goza como premio a su “trabajo” de una diputación. Se quedó corto Sergio Torres. Porque los casos de Mazatlán y Ahome están documentados y llegaron incluso al Congreso del Estado. Los de Estrada Ferreiro son los que MC está documentando y habrá que ver hasta dónde llegan.

Con titubeos no se resuelve nada. Sergio Torres aseguró que en estos momentos la principal preocupación de los sinaloenses es la salud. El incremento en los contagios ya es alarmante en tres de los principales municipios de Sinaloa, Culiacán, Mazatlán y Ahome. Ante tal emergencia lo que necesitan los sinaloenses son acciones que conduzcan a proteger la salud de todos los ciudadanos. Pero el líder de MC en Sinaloa señaló que tanto el gobernador Rubén Rocha Moya como su secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, lo único que han mostrado son sus titubeos. Hasta hoy, afirma Torres, el estado no ha instrumentado mecanismos reales que permitan proteger la salud de los sinaloenses en estos momentos de crisis por el gran número de contagios. Cuando se le pregunta a Rocha Moya o a Inzunza sobre lo que habrá de hacer contra la pandemia responden invariablemente: “vamos a ver”. No hay nada concreto, aseguró Torres. Lo cierto es que con esos “titubeos” hasta ayer no se había decidido si el Maratón de Culiacán, convocado para este 23 de enero, será o no cancelado. Y tampoco han decidido nada con el Carnaval de Mazatlán programado para iniciar el 24 de febrero y terminar el 1 de marzo.

La otra fiesta. En Escuinapa también hacen ruido. Viene ya la tradicional Fiesta del Mar de Las Cabras. Normalmente esa fiesta que reúne a cientos de escuinapenses y turistas se lleva a cabo a mediados del mes de febrero. A diferencia de la cerrazón del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, la alcaldesa de Escuinapa, Blanca Estela García, dio a conocer que la fiesta se llevaría a cabo siempre y cuando el semáforo epidemiológico lo permita. Es probable que no se lleve a cabo esta tradicional fiesta de Las Cabras, pues la ola de contagios no cede.

¿Realmente espiaban? El secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, lo anunció con bombo y platillo. “Dimos de baja a 44 presuntos espías”. Y sin probar, los dejaron sin quincena y los despidieron sin derecho a defenderse. Hay trabajadores de más de 18 años de antigüedad. Que un exmagistrado los despida pisoteando sus derechos, pinta de cuerpo entero lo que viene.