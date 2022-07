Denuncia Quirino página falsa para estafar personas a su nombre

Página falsa

No cabe duda que la delincuencia no descansa y no escatima esfuerzo para obtener dinero fácil. Ayer, el embajador de México en España y exgobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel denunció una página falsa que exhibe su nombre y fotos personales. A través de ella, se ha tratado de fraudar a algunas personas, dijo el mismo funcionario, por lo que pidió a sus seguidores reportarla para que sea cerrada.

La advertencia

El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, anduvo por el rumbo de Concordia y lanzó la advertencia para funcionarios y empresas proveedoras del gobierno. A los primeros, que no anden agarrando ‘moches’ porque se van, y a las segundas, que no los ofrezcan porque las veta y las pone en la lista negra. Ahora sí que, sobre aviso, no hay engaño; y al alcalde de Concordia le dijo que tenga cuidado con una empresa de luminarias.

¿Y eso, alcaldesa?

Al parecer, la única que no supo que habían aprehendido a Rafael Caro Quintero en la comunidad de San Simón, en el municipio de Choix, fue la alcaldesa Amalia Gastélum, pues al pedirle su opinión, primero su asistente personal aseguró que no había sido en territorio choicense, sino en Guachochi, Chihuahua. Sin embargo, con el pasar de las horas se confirmó que la detención sí fue en San Simón, a lo que solo hubo como respuesta “desconocemos la información”.

Da su versión

La directora de Desarrollo Económico en Guasave, Leonor Espinoza, asegura que de la Fonart nunca se le envió una petición para que le diera viáticos al artesano indígena Evaristo Leyva Mance para que fuera a Culiacán a recibir un estímulo por parte de esa dependencia. Aunque el artesano insistió que fue Leonor Espinoza la que le negó darle ese apoyo, esta dice que ni siquiera estaba en su oficina cuando Evaristo la visitó. ¿Será?

Sin problemas el PRI

Muy seguro está el líder del Comité Municipal del PRI en Salvador Alvarado, Marco Antonio López González, que la serie de renuncias que se han presentado hace unos días para sumarse a los partidos Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista de México no han causado daño en la estructura. Lo que sí ha dicho muy fuerte y seguro es que se ha invitado a la gente del PRI porque reconocen que hacen el trabajo político que se requiere.