Denuncian en la SEP

Las cosas no están bien en la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya que empleados de la dependencia enviaron una misiva al titular, Otto Granados, y al auditor Superior de la Federación, Rogelio Colmenares, para que se revisen los contratos asignados en lo que va del año, esto al no recibir en tiempo y forma los materiales necesarios para desempeñar su labor.



En la carta fechada el 16 de abril de este año, y que circula al interior de esa secretaría, los trabajadores dejaron en claro que no piensan tolerar más atropellos, pues sumarán tres años sin contar con el vestuario, calzado y prendas que por ley habrían de portar para su protección y desempeño.



Así, expresan que cuentan con un “cúmulo de pruebas que demuestran las irregularidades, contubernios y responsabilidades en que sigue incurriendo Irma Adriana Gómez Cavazos, Oficial Mayor, contando con el apoyo de Arturo Cerpa, funcionario del Órgano Interno de Control, todo para favorecer siempre a los mismos proveedores.



Entre las acusaciones que esboza el personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, se encuentran el de emitir licitaciones a modo, al tiempo de elegir a los mismos proveedores, aunque éstos se presenten al concurso con diferentes razones sociales.



Asimismo, en esta nueva denuncia pública, se señala como una de las empañadas por favoritismos a la licitación LA-011000999-E21-2018 para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad desarmada, en la cual fue declarada “ganadora” Grupo Libra Servicios Administrativos. Mientras que para adquirir el servicio de Aseo y Limpieza la que resultó “victoriosa” del procedimiento LA-011000999-E22-2018 fue Gott and Glück.



“Protestamos lo necesario”, se lee al cierre del documento en el que además responsabilizan a dichos funcionarios de cualquier “evento accidental o catastrófico” que se pudiera presentar a raíz de no recibir la calidad y seguridad que requieren.



INTERJET ELEVA

Interjet registró un crecimiento del 15.7% en el número de pasajeros transportados en el primer trimestre de este año, en comparación al mismo periodo de 2017. En los tres primeros meses de 2018, la aerolínea que dirige José Luis Garza movilizó tres millones 187 mil personas, contra dos millones 755 mil del mismo lapso del año pasado. Al cierre del primer trimestre del 2018 los números confirman la solidez del plan de crecimiento de la aerolínea, con números positivos en los principales indicadores. Interjet transportó 831 mil 126 pasajeros en operaciones internacionales, un incremento superior al 38% en comparación con el año anterior. En lo que respecta a rutas nacionales, transportó dos millones 356 mil 979 pasajeros, un aumento del 9.1% comparado con 2017. En este mismo periodo se incrementó 10.3% el número de asientos, con respecto al primer trimestre de 2017. Asimismo, el factor de ocupación aumentó 5.8%, para ubicarse en 79%.



GINGROUP LLAMA

GINgroup, que dirige Raúl Beyruti, señala cuatro asuntos prioritarios que se deben atender en el ámbito laboral: la formalidad, el acceso a las instituciones de salud, evitar el empleo de menores de edad y la lucha por la equidad de género. Según el Inegi, al cierre de 2017 se registraron 1.8 millones de personas sin trabajo. La tasa de informalidad laboral en marzo pasado se ubicó en 56.9% de la población ocupada, porcentaje superior al de febrero de 2018, que fue de 56.6%. En cuanto a la salud de los trabajadores, se reportó que al cuarto trimestre del año pasado, 32.8 millones de personas carecen de acceso a las instituciones de salud. En este sentido GINgroup llama a que los empleadores generen oportunidades laborales de calidad, bien retribuidos y de carácter formal, lo que incrementará los índices de productividad y competitividad de las empresas.



ENOMINA LANZA

La prevención del fraude es un desafío permanente para las instituciones financieras. En las cifras reveladas por la Condusef, que encabeza Mario di Constanzo, se tiene que en 2017 se presentaron 6.5 millones de reclamaciones por posible fraude financiero en el país, por lo que tanto empresas como autoridades trabajan en conjunto para elevar los estándares de seguridad en las transacciones. Una de estas empresas es eNomina, que dirige Gustavo Boletig, misma que desarrolló una nueva tecnología para la seguridad de los empleados cuando solicitan un crédito, un descuento o algún otro servicio dentro de su plataforma. Esto consiste en la implementación de un lector biométrico que proporciona la aceptación de cada usuario evitando la clonación y mal manejo de operación, protegiendo su información y la prevención de cualquier fraude.



CIRT SUSTITUYE

Hoy es la comida que en el contexto de la semana de la radio y la televisión los radiodifusores del país ofrecen al presidente. Será la última de Enrique Peña Nieto. También hoy tomará posición el nuevo presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT). Todavía ayer por la noche se discutía la terna de la que saldrá el relevo de Édgar Pereda. Los ungidos eran Antonio Ibarra de Grupo Acir, Andrés Sánchez de Grupo Siete y José Antonio García, representante legal del Grupo MAC. Este último, que no es en sí radiodifusor y que no es bien visto por algunos grupos, es impulsado por Luis Maccise.