Denuncian “imposición descarada” de Gerardo Vargas Landeros en Ahome

Protesta. Algunos aspirantes y líderes de los grupos de Morena parece que no se van a quedar con los brazos cruzados ante lo que llaman “imposición descarada” de Gerardo Vargas Landeros como candidato a la alcaldía de Ahome. Algunos tienen un activismo de denuncia abierta mientras que otros están convocando a una marcha mañana para rechazar de lo que llaman “atropello” del que fueron objeto. En realidad, las denuncias y movilización es para el desahogo a la indignación e impotencia porque es muy remoto que logren que se dé marcha atrás. Incluso, a como están las cosas, si a más de alguno de esos “rebeldes” les ofrecen algo se les acaba la inconformidad.

Desfiguros. Si Morena chafeó, dicen que la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites y José Borunda están por el mismo estilo. No son pocos los que aseguran que Valenzuela Benites hubiera mejor fortalecido su liderazgo encabezando la corriente de resistencia interna en Morena a esa “imposición” que irse como candidata de Fuerza por México a la alcaldía. Algunos comprenden que la dirigencia nacional morenista les jugó el dedo en la boca, pero lo que hizo la dejó mal parada. La percepción generalizada es que su convicción morenista era de pura palabra. El mismo desfiguro, nada más que aumentado, lo hizo José Borunda. Se dice que se presentó en las oficinas del Partido Encuentro Solidario en Culiacán para que lo registraran para alcalde de Ahome. Como no quisieron, se alteró. Y es que ya tenían a Miguel Ángel Carrillo.

Empatados. Para consuelo de Vargas Landeros, en el PRI le compiten a Morena de quién hace peor las cosas. En el tricolor trataron mal a varios que son factores de votos. Por ejemplo, el grupo del exalcalde Álvaro Ruelas Echave fue relegado en las regidurías para asignarle a gente del candidato a la gubernatura Mario Zamora. Era innecesario que incluyeran a Laura Gálvez porque ella es de su gente. Así no garantizan más votos. Lo mínimo es que ese grupo se declare de brazos caídos o, lo otro, irse con Vargas Landeros. Y no solo es este grupo, sino otros, como el cenecista, que no les dieron nada. Ni siquiera pluris.

Agandalle. Pero eso sí, en primer lugar de la lista pluri para regidores priistas quedó Amparo Pasillas, esposa del candidato a la alcaldía Marco Antonio Osuna Moreno. Y este candidato está como Mario Zamora, candidato a gobernador, que dice que no mete las manos, pero en los hechos sale que es puro cuento. O sea, Osuna Moreno perdiendo, gana. Se lava las manos con que el partido lo decidió. Si ¡cómo no! Por lo pronto, ayer los líderes cenecistas del Valle del Carrizo encabezados por Aristeo Verdugo se reunieron y “tronaron” contra el PRI. Se declararon de brazos caídos.

Por si pierden. La que se coló en la lista de candidatos a diputados locales pluris del PRI es la carricense Deisy Judith Ayala Valenzuela. Va en la quinta posición, por lo que es posible que llegue al Congreso del Estado si pierden, pero con suficientes votos. Los seguros son “Conni” Zazueta y Ricardo Madrid, que van en primera y segunda posición. Por eso, algunos dicen que este último influye en decisiones que van encaminadas a perder votos. Perdiendo, él gana.

Al modo. El que reapareció es el expresidente del PRI en Ahome Fernando Zapién. Va de suplente de Juan Ernesto Millán, quien va en la segunda posición de las diputaciones locales pluris de Fuerza por México. Por su parte, Antonio “Toño” Castro es el candidato a la alcaldía de El Fuerte y en Choix Luz Elena Márquez. Los diputados locales por el Distrito 01 es Martín de Jesús Galaviz Serrano; en el 02 Carlos Martín Valenzuela; en el 03 Evelio Bobadilla: en el 04 Margarita González y el 05 Primitivo Reye