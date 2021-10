Denuncian voracidad de desarrollos inmobiliarios urbanos en Mazatlán

Estado en estrés. La diputada local por el Movimiento Ciudadano, Celia Jáuregui, levantó ayer la voz en el Congreso del Estado para denunciar la voracidad del desarrollo inmobiliario que crece en Sinaloa y específicamente en Mazatlán, al margen de los acuerdos de sustentabilidad. Dijo que por lo menos el 50 por ciento de las construcciones autorizadas de 2018 a la fecha en Mazatlán son ilegales y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán denunció recientemente que el 40 por ciento no tenían factibilidad de agua y no la tendrán porque simple y sencillamente no hay agua. Destacó también que en los casi cinco años de esta administración, la Ley de Residuos Sólidos fue letra muerta y solo se aplicó parcialmente una primera etapa de cinco programadas para regular el consumo de plásticos de un solo uso. La diputada local parece decidida a representar la voz de los sectores que han relegados en sus opiniones ante las políticas de los gobiernos municipales y estatales, los cuales han priorizado la inversión antes que la preservación de los recursos naturales. En Mazatlán y el resto de la entidad tendrá mucho trabajo por hacer.

Foro en puerta. A propósito de legisladores, el diputado local por el Distrito 23, Juan Carlos Patrón Rosales, anunció ayer en la capital del estado el foro pesquero denominado “Perspectiva de la Situación Actual de la Pesca”. Este se realizará el próximo mes de noviembre, y tiene como propósito trabajar en mejorar las condiciones del sector pesquero en el estado. Los diputados que integran la Comisión de Pesca en el Congreso Estatal planean un recorrido por los campos pesqueros de Sinaloa para conocer más de cerca la problemática del sector. No se necesita un doctorado para saber las condiciones y urgencias del sector social y privado de la pesca en Sinaloa. Al menos en el sur de Sinaloa, es por demás sabido la necesidad vital que se tienen de desazolvar los canales y bocabarras para mejorar las condiciones de desarrollo del camarón. El sector de altamar urge de la recuperación de programas para subsidiar la compra de combustible y garantizar los planes de Empleo Temporal durante la temporada de veda. ¿Estará la nueva comisión legislativa a la altura de los retos?

Vialidades de riesgo. Si ya de por sí, la sobrecarga vial en las avenidas de Mazatlán hacían una verdadera odisea el cruzar la ciudad de Mazatlán, por estos días, intentarlo es un acto de decidida temeridad. Y es que desde el azote del huracán Pamela, hace ya nueve días, la mayoría de los semáforos de la zona urbana no funcionan. Los congestionamientos se han agravado y los riesgos agudizado. Ya hay reportes de accidentes graves porque los conductores no supieron cómo reaccionar ante la falta de regulación vial. Lo peor es que el Ayuntamiento advierte que se necesitarán más días para que el problema quede resuelto.

Última fase. Diez días le quedan ya a la administración municipal que encabeza en Escuinapa el morenitas Emmett Soto Grave. En entrevista con EL DEBATE, el munícipe sostuvo que se encuentra satisfecho, con todo y los obstáculos que debió de enfrentar. Desde un punto de vista crítico, podríamos mencionar en este espacio que resultó un periodo con más polémicas que soluciones. Soto Grave no pudo resolver la deuda que tiene el Ayuntamiento y la Jumapae con la CFE, lo cual marcó su gobierno con un problema acentuado de falta de agua potable; amén de la falta de obra pública. La alcaldesa electa, Blanca Estela García, asegura que lo hará mejor, pues ya le tiene tomado el pulso a las necesidades más urgentes del municipio. Habrá qué ver cómo resultan sus primeros 100 días de gobierno. Desde aquí estaremos al pendiente.