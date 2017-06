Deporte en vez de guerra o la humanidad muy feliz

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Ese tipo no tiene nada qué decir, pero hay que oírlo durante mucho tiempo para darse uno cuenta”… Joey Adam.--o-o-o-o-Este es el primer día del año 71 de mi carrera como reportero.¿Y qué quiero ser en esta nueva etapa?... Un periodista de todos los días.¿Lo que más deseo?... Que siempre haya quienes se atrevan a publicar lo que escribo.¿Qué pido a Dios?... Que interese lo que publico, porque si no hay lectores, no habrá quienes se atrevan a publicar.¿Qué deseo que no cambie?... La manera de ser de la gente. Es decir, que haya diferentes preferencias, porque con cada quien en busca de lo suyo podemos lograr lo mejor… ¡Yo que te digo!¿Qué cambios deseo?... El estilo de algunas personas para defender sus preferencias. Si Dios nos hizo los únicos animales que podemos hablar y reír, conversemos y sellemos los resultados con una carcajada.¿Qué no cambiaría jamás?... A la gente. Como somos debemos ser, ninguno igual a otro. Así como no hay dos huellas digitales iguales, no hay en este mundo dos seres químicamente idénticos en lo físico ni en lo mental. Esa inmensa variedad de tipos de personas, ese mar inmenso de mentalidades distintas, son la mayor riqueza de la humanidad. Debemos complementarnos unos a otros, combinar deseos, conocimientos, pasiones y preferencias para lograr el mejor mundo. Si todos iguales, mortal fastidio. Por eso, cada uno de los siete mil 500 millones de habitantes sobre este inmenso globo deberíamos aprender desde niños, estudiando la historia, que nunca hubo en ninguna guerra a quienes pudiera llamárseles triunfadores.¿Y si no? Cuando no podamos resolver algo conversando y riéndonos, llevémoslo al deporte y resolvámoslo en un juego o una serie de futbol, basquetbol o beisbol. Será una guerra en la cual hasta los derrotados podrán llamarse triunfadores.Resumen…: La humanidad es muy buena tal y como está, excepto la incomprensión agresiva. Alguna vez será exactamente bella, aún cuando seguiremos todos en desacuerdo… ¡Amanecerá y veremos, como quien dice!RETAZOS.- El shortstop caraqueño Franklin Barreto, de 21 años, fue subido ayer por los Atléticos. Se esperaba que debutara anoche mismo en visita a los Macías Blancas. En Venezuela pertenece a las Águilas del Zulia… ** Casey Stengel: A Man For All Seasons, es la charla del jueves en la Convención de la Society for American Baseball Research (SABR), en el Grant Haytt de Manhattan. Hablarán los periodistas Ed Randall, Marty Appel y Steve Jácobson …** Los Rojos subieron al dominicano de Baní, de 24 años, Luis Castillo, para que abriera el juego de antenoche en Washington. Le sonaron dos jonrones, únicas carreras que le anotaron en cinco innings. Y se fue sin decisión. Perdieron 6-5, y el pitcher con la derrota fue el cubano Raisel Iglesias…Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.