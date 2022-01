Depresión y videojuegos: ¿pueden los videojuegos ayudarnos?

audima

He decido apartarme (de nuevo) de los pensamientos puramente filosóficos para hablarles de un tema que a mí parecer es relevante. Estamos viviendo momentos difíciles, gracias a la pandemia y el confinamiento enfermedades tales como la depresión y ansiedad se han disparado significativamente.

La depresión es un mal que puede llegar a afectarnos en cualquier momento de nuestras vidas, y aunque actualmente el tema se ha vuelto más sencillo de abordar, aún existe desinformación y connotaciones negativas alrededor de este.

Por su parte, los videojuegos en nuestro país tienen mala fama por sí mismos en algunos sectores de la población, no hace mucho nuestro presidente los acusó de ser causantes de violencia en los niños y ser, de alguna manera, “cómplices” del crimen organizado. Bajo este contexto es que surge la pregunta ¿Pueden los videojuegos ayudarnos con la depresión?

A lo largo de los años han surgido algunos estudios que parecen demostrar que, en efecto, jugar videojuegos puede ser un aliado poderoso contra este padecimiento. En 1997, el psicólogo Brian Sutton Smith publicó un trabajo investigativo llamado “La ambigüedad del juego” en donde concluyó que el simple hecho de jugar es el opuesto perfecto de la depresión; para él, la simple actividad del juego era indispensable para el sano desarrollo de las personas.

Esta investigación ha servido como base para múltiples investigaciones recientes que hablan sobre el efecto que pueden tener los videojuegos en nosotros. Varios de estos estudios demuestran que cuando jugamos videojuegos se estimula el sistema de recompensas y el hipocampo en el cerebro, mismas áreas que son afectadas con la depresión.

Anteriormente se tenía la creencia de que el exceso de videojuegos podía llevar a la depresión e incluso había investigaciones que respaldaban esa idea, pero hoy en día la interpretación de esto es distinta: los estudios recientes han demostrado que las personas con depresión buscan refugio en los juegos, quienes sufren de este padecimiento se ven atraídos por este medio porque les genera una sensación de alivio; por lo tanto, mientras mas deprimidos se sienten más tienden a jugar. De hecho, desde hace ya varios años los videojuegos se han utilizado como un aditamento al tratamiento de la depresión e incluso un estudio realizado por la revista de investigación medica en internet o JMIR (por sus siglas en inglés) se habla del impacto positivo que los juegos comerciales como “Mario Kart” pueden llegar a tener en los síntomas de ansiedad, depresión y otros padecimientos mentales.

Aunque claro, con esto no quiero decir que los videojuegos sean un sustituto para el tratamiento psicológico y psiquiátrico, esto no es así bajo ningún concepto. Los videojuegos no son la cura para trastornos como la depresión, pero pueden ayudar a muchas personas a sentirse mejor y a participar social e individualmente de una manera más significativa.