Depuración. El secretario de Seguridad Pública en el estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, le reviró al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, su petición de que retire a los elementos de la Policía Estatal Preventiva por presuntos abusos cometidos en contra de ciudadanos mazatlecos y turistas. Según el jefe policial, ya tiene ubicados a los elementos que patrullaban en las unidades involucradas, pero no existe denuncia de los afectados, y pese a que el alcalde lo hizo público, no procede porque no es la parte afectada. Además, le dejó dicho al alcalde que no puede dejar a la ciudadanía sin protección, sin seguridad, pues es obligación del Estado brindar estas garantías a los sinaloenses. Así que todo parece indicar que el Químico Benítez se quedará con las ganas de que la Policía Estatal Preventiva se vaya de Mazatlán, lo cual perjudicaría a los mazatlecos, quienes a diarios sufren en los personal y en los material la inseguridad en el puerto. Para remachar su contestación, Castañeda Camarillo le pidió al alcalde que mejor depure la Policía Municipal, porque hay varios que se están llenando los bolsillos ilícitamente.

Respiro. No todas son malas noticias para los pescadores del mar, porque en medio de la decepción por los recortes de recursos federales para el próximo año, el Gobierno del Estado les abonó cuatro millones de pesos, de diez que tenía pendientes de pagarles, para diferentes programas; y ahora solo esperan que antes de que termine el año les cumplan con los seis millones de pesos que restan para poder salir adelante de los compromisos que contrataron. En los próximos días será entregado el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado para el 2020, donde se espera que haya recursos etiquetados para programas para el sector pesquero, que ya no recibirá recursos federales. No todo está perdido para los pescadores.

Pescadores. Mucho se ha comentado sobre los recortes al campo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, pero otro sector que ha resultado fuertemente afectado es el pesquero, porque los diputados federales aprobaron una reducción del 80 por ciento de los recursos para el próximo año, en comparación con lo ejercido en este 2019, lo que representará un duro golpe para las familias que viven de la pesca, que si de por sí con los apoyos federales han vivido en condiciones precarias, ahora el panorama luce muy complicado. Tan solo en el Programa de Fomento Ganadero, Acuícola y Pesquero, en este año se autorizaron 5 mil 902 millones de pesos; pero para el 2020 apenas aprobaron mil 494 millones; y de los 3 mil 200 millones de pesos que tenía Conapesca en el 2018, el presupuesto para el año entrante será únicamente de 655 millones de pesos. Para el secretario de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado, Sergio Torres Félix, los diputados federales de Morena que votaron a favor de los recortes del Presupuesto de Egresos Federal son unos malagradecidos por darle la espalda al sector pesquero que los apoyó para que ganaran este cargo; y ahora dejarán toda la carga al Gobierno del Estado para que saque adelante los programas para apoyar a los pescadores y sus familias.

Sin dar la cara. Los diputados federales de Morena acusados de traidores a los sinaloenses por haber votado a favor de los recortes presupuestales para el campo, la ganadería, la pesca y la acuacultura siguen sin dar la cara a los productores, y únicamente usan sus redes sociales para defender su votación y el plan de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que está diseñado para beneficiar únicamente a los productores del sur del país, y casi nada llega a Sinaloa, que es el estado que ellos representan. Hay casos como Yadira Santiago Marcos, quien prefiere dar conferencia en restaurantes para informar lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. ¿Por qué no visitan los campos pesqueros o convocan a una reunión con agricultores y ganaderos? Seguramente será por miedo, porque saben que le dieron la espalda a los sinaloense; de lo contrario, ya lo hubieran hecho. El costo político será muy grande, y ya les tocará pagarlo en las urnas en el año 2021. Si tienen la conciencia tranquila, que visiten a sus electores que dependen del sector primario.