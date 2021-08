Derecho a la desconexión y la libertad de los trabajadores

El uso de las tecnologías de información y comunicación han ido derribando las barreras de la distancia, de los horarios, permitiendo que nos mantengamos permanentemente conectados con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestro trabajo, pero ¿qué otras barreras están derribando?, ¿se están afectando nuestros derechos laborales, nuestra salud mental y relaciones familiares? ¿Acaso la tecnología que estaba destinada a derribar algunas barreras que nos restringían, ahora está eliminando algunos límites que nos protegían?

Nuestras nociones sobre el trabajo y sus formas de organización se han modificado. Tradicionalmente, el derecho laboral había establecido disposiciones para evitar que los trabajadores extendieran, indefinidamente, el tiempo que prestaban sus servicios personales subordinados. Se buscaba lograr un equilibrio entre el ámbito laboral, la esfera familiar (o personal) y la necesidad de tener un descanso. Para ello se estableció una jornada máxima de 8 horas diarias, conforme el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Además, se prohibió expresamente una jornada mayor a la prevista en la ley, así como aquellas jornadas notoriamente excesivas e inhumanas. En complemento, también se estableció el derecho a un día de descanso semanal obligatorio, con el propósito de preservar la salud física y mental de los trabajadores. Incluso, se reguló el tiempo extraordinario que los trabajadores proporcionan a sus patrones, no pudiendo ser más de tres horas extras diarias, por tres veces a la semana.

Ningún trabajador está obligado a prestar sus servicios en días de descanso. Y en caso de hacerlo, el patrón está obligado a pagar un salario doble por el servicio prestado conforme el artículo 73 de la LFT. Por ejemplo, si un trabajador presta sus servicios un día domingo tiene derecho a una prima adicional del 25% de su sueldo (prima dominical). Además del derecho a gozar de un periodo obligatorio de vacaciones.

La finalidad que persiguen estas regulaciones es precisamente que los trabajadores puedan descansar, reponer sus fuerzas, sus energías, pero sobre todo recuperar su libertad frente al trabajo personal subordinado. Al distinguir entre horas de trabajo y de descanso, entre días laborales y aquellos inhábiles (o vacaciones), el trabajador, en cierto modo, recupera su libertad. Se libera del agobio físico como mental del trabajo y vuelve a tener el control sobre su vida.

La tecnología lo ha cambiado todo. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación han ido desapareciendo las barreras físicas que distinguían entre el momento en que las personas entraban a su lugar de trabajo y el momento en que salían de él. Las posibilidades de mantenerse conectado con los trabajadores las 24 horas al día, hacen difícil reconocer cuándo estamos dentro de la jornada de trabajo y cuándo en el periodo de descanso. Ahora, es factible llevar a cabo el trabajo a distancia por teletrabajo. Es posible distribuir cargas de trabajo, supervisar actividades, desahogar pendientes, convocar a reuniones, registrar asistencias, enviar y recibir documentos, proyectos, planes, programas y tareas. Cualquier instrucción se puede llevar virtualmente, en tiempo real, sin restricciones de espacio o tiempo.

La duración de la jornada de trabajo, los periodos de descanso diario y semanal, así como las vacaciones, ya no constituyen aquellas barreras que distinguían entre el trabajo y la vida personal. Se han desvanecido esos límites. Las posibilidades de descanso físico y mental de los trabajadores, también. Su libertad. El derecho está obligado a rescatar nuevamente estos espacios de autonomía de los trabajadores frente a sus labores, reivindicar las condiciones laborales para proteger su salud física y mental, para recuperar su libertad. Que se pueda volver a distinguir entre vida personal y laboral. Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Informe I, denominado “La iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo”, del año 2015, advertía las preocupaciones que representa el aumento del trabajo a distancia, pues provoca tanto esperanzas como preocupaciones: “La desaparición de las fronteras espaciales y temporales entre las esferas laboral y privada suscita inquietudes en diferentes ámbitos, y evoca formas de organización del trabajo del período preindustrial. Los procesos de cambio que permiten que el individuo pase más tiempo en su casa que en el trabajo, pero que también pase más tiempo trabajando en casa, podrían ser un arma de doble filo para algunos.”

Además de esta nueva realidad tecnológica, la suspensión de las actividades presenciales en el sector público como el privado (decretada en México el 23 de marzo del año 2020), derivada de la epidemia del virus SARS-CoV2 (covid-19), incrementó exponencialmente el trabajo a distancia a través de medios tecnológicos de información y comunicación (teletrabajo). Sin embargo, este aumento de la comunicación laboral (a través de teléfonos celulares, computadoras, tabletas electrónicas, redes sociales, entre otros) se llevó a cabo fuera de la jornada de trabajo.

El teletrabajo y derecho a la desconexión. Sin una disposición expresa que regulara esta forma de trabajo, una mayor flexibilidad laboral, se tradujo en una mayor debilidad de los derechos de los trabajadores. Por ello, el 11 de enero de 2021 (casi 10 meses después de la suspensión de labores presenciales), se expidió el “DECRETO por el que se reforma el artículo 311 y se adiciona el capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo, en materia de Teletrabajo”, en el Diario Oficial de la Federación. A través de esta reforma, se definió el teletrabajo como: “Una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, en el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación, para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón”.

De conformidad con el artículo 330-E, fracción VI, de la LFT, en modalidad de teletrabajo, los patrones tienen la obligación de “respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al término de la jornada laboral”. El derecho de desconexión podríamos explicarlo como “el derecho de los trabajadores a interrumpir el enlace o comunicación con el trabajo (que se lleva a cabo a través de los diferentes aparatos y tecnologías de la información y comunicación), una vez concluida la jornada de trabajo”, sin que eso le genere problemas, represalias, o afecten sus derechos o prestaciones laborales. Esta reforma representó un gran avance en los derechos de los trabajadores que realizan teletrabajo, en virtud de que los patrones están obligados a respetar el derecho de desconexión de sus trabajadores. Sin embargo, es una disposición que no aplica para todos los trabajadores.

El problema es que las nuevas tecnologías de la información y comunicación afectan todos los tipos de relación laboral, desapareciendo las distinciones entre la esfera laboral y personal, por lo que es indispensable extender el reconocimiento de este derecho a todos los trabajadores. Por ello, resulta relevante la aprobación del Dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y la de Estudios Legislativos, del Senado de la República (de fecha 18 de marzo de 2021), sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 68 bis de la Ley Federal del Trabajo en materia de Desconexión digital en el ámbito laboral. En virtud de que se busca reconocer el derecho de desconexión digital de todos los trabajadores. Es decir, se reconoce este derecho para todos los trabajadores, no sólo aquellos que hacen teletrabajo. También es importante considerar que el reconocimiento de este derecho de desconexión cambiará las políticas corporativas, convirtiéndose en un elemento fundamental de la negociación colectiva de los sindicatos y organizaciones de trabajadores. Por lo que pronto se verán nuevas iniciativas empresariales que empezarán a limitar el uso de los teléfonos celulares fuera de la jornada laboral, así como el bloqueo de correos institucionales fuera del horario de trabajo. Incluso, veremos regulaciones internas sobre el uso de estos medios de información y comunicación en días de descanso o vacaciones.

Conectado al trabajo permanentemente. ¿Conoce a algún jefe o titular que no deja de pedir trabajo, dar instrucciones o solicitar información fuera del horario de oficina? ¿Que te mantiene permanentemente estresado incluso en vacaciones o días de descanso? No se debe perder de vista la importancia de la sensibilización a los diferentes mandos de las empresas y organismos gubernamentales, a efecto de que se haga un uso razonable de los teléfonos celulares, aplicaciones de mensajería o correo electrónico, fuera de la jornada laboral. Recordemos que es un derecho, no sólo una cortesía de los patrones. Debe de encontrarse un nuevo equilibrio para que los hogares adaptados para trabajar (teletrabajo), así como los trabajadores en general, no extiendan sus jornadas de trabajo de forma inhumana, en retroceso de los derechos humanos y laborales. La desconexión es un derecho indispensable para la salud física y mental de los trabajadores.