Derecho a una vida digna

El artículo cuarto constitucional estipula que todo mexicano tiene derecho a una vivienda digna, así como a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Añade que será el Estado el que garantice el respeto a este derecho. Sin embargo, en El Potrero de Sataya, varias familias no tienen las condiciones óptimas para su pleno desarrollo.

Pérdida de alimentos y calor extremo han padecido los vecinos de ese poblado por falta de electricidad. La situación data ya de siete días, y al parecer permanecerá todavía más debido a que no se dispone de los recursos materiales para restablecer el servicio. Este tipo de dificultades son cíclicas en esa zona de Navolato, pues cada época de lluvias hay un intermitente servicio de energía eléctrica con las consecuencias antes referidas.

Es necesario que se haga lo conducente no solo para apegarse a lo que mandata la Constitución, sino para dar bienestar a los habitantes de El Potrero de Sataya. Es importante también que se realicen las acciones que encaminen a una solución definitiva del problema; es decir, que no solo se atienda la contingencia actual, sino que se instale la infraestructura necesaria para que el desabasto de energía que se registra cada época de lluvias ya no se presente.