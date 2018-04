Derechos y deberes

“El derecho y el deber son como las palmeras: no dan frutos si no crecen uno al lado del otro”. Es bien sabido que todas las personas, independientemente de la edad, el origen, la cultura y de cualquier otra circunstancia, tenemos muchos derechos. Desde el nacimiento, hasta el fin de nuestras vidas, estamos protegidos por innumerables derechos que van desde derecho a la vida, a la educación, a una vivienda, a la salud, a la alimentación, a una familia, a la igualdad, a una vida libre de violencia, al descanso, a expresarnos, al trabajo remunerado, etc.En la generalidad de las veces es lo primero que exigimos a los demás: que se respeten nuestros derechos. Muchas leyes y organismos se han establecido para ello y en la actualidad hasta se puede decir que ha cobrado una importancia al grado de rayar en la injusticia, y en un modo de eludir el cumplimiento de nuestras obligaciones y deberes establecidos por la ley. Pero hay que notar que el derecho y el deber son íntimos aliados dado que para disponer de determinados derechos deberemos cumplir una serie de deberes.Ambos son necesarios para vivir en sociedad y para convivir bien con los demás. Así, por ejemplo, niños y jóvenes, tienen derecho a la educación, pero al mismo tiempo el deber de ir a la escuela y de estudiar. Tenemos derecho a no ser agredidos y, por lo tanto, también el deber de no agredir a los otros. Tenemos derecho a la salud y, por lo tanto, el deber de ir al médico, de tomar los medicamentos, de no actuar poniendo en peligro nuestra salud ni la de otros. Por lo tanto, si queremos que nuestros derechos sean respetados, tenemos el deber de respetar estos derechos en los demás.