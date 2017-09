Derek Jeter investiga lo del Destripador Loria

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Después de ducharse, Superman se pone super-fume”… El Hormiguero.--o-o-o-** La racha de 20 juegos ganados por los Indios y el desastre de los Arrogantes Dodgers en los últimos días, han cambiado los números de los pronosticadores expertos. Mi amigo Jimmy Shapiro, me dijo que ahora los de Cleveland tienen chance de 13 a 2 para ganar hasta la Serie Mundial, mientras la gente de Los Ángeles, 11-5… ** No obstante, me permito creer que los Dodgers van a volver ya a su status de ganadores… ¡Amanecerá y veremos!...** Los nuevos propietarios de los Marlins levantaban ayer un informe, basado en las reuniones que Derek Jeter y Bruce Sherman tuvieron con 14 ejecutivos de la organización, para conocer cómo se ha manejado el negocio que acaban de comprarle a Jeffrey (El Destripador) Loria por mil 200 millones de dólares de … ** Los Rojos inaugurarán esta noche su “Red & Oktoberfest Zinzinnati”, en el Great American Ball Park, con los Piratas como visitantes. No solo venden más baratos los boletos, sino que les hacen regalos, como una bolsa con souvenirs y las dos primeras cervezas que se tomen…-o-o-o-“El hermano mayor de Pinocho es Pinueve”… TVE.-** Los Charros de Jalisco anuncian que “tendrán a un guerrero en la lomita”, en Daniel Guerrero. Sería bueno y positivo recordar que se necesitan cuatro guerreros para abrir juegos, no menos de tres para relevos largos, un setup man y el cerrador… ** Los tapatíos están ya en plenos entrenamientos en el estadio Armando Reynso de Lagos de Moreno… ** La reciente muerte de Gene Michael, enluta a los Yankees y a todo el beisbol. Después de sus días de habilidoso shortstop, Michael fue, primero mánager, y después uno de los más populares y queridos ejecutivos de Grandes Ligas. Estaba en sus 75 años de edad, cuando deficiencias cardiovasculares decidieron ponerlo a descansar para siempre. Personalmente, estoy de luto… ** Entre los cambios que estudian ejecutivos de Grandes Ligas, figura el del roster de los 40 en septiembre. Algunos opinan que los equipos son desiguales porque no todos llenan los 40 puestos. Pero, igualmente, no todos dicen lo mismo… ** El muchachón de La Sabana, Ronald Acuña, declarado el Pelotero del Año 2017 en las Menores, será preparado en la Liga Instruccional de Arizona, para ser el centerfielder de los Bravos. Los scouts dicen que solo su joven edad, 19 años, parece conspirar contra la posibilidad de que ya el año que viene asuma a esas responsabilidades…-o-o-o-o-“Se supone que las ingles de las monjas son áreas no exploradas”… Pacomio.-“Turismo rural es pagar en un hotel como si fuera cinco estrellas para vivir en uno de dos estrellas”… La Pimpi.-Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.