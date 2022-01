Derivar el Poder

audima

“Ningún gobierno puede dar algo que no lo haya tomado de usted en primer lugar”

Winston Churchill

La ciudadanía es condición de seres humanos libres, autorizados para actuar con plenos derechos en el espacio de la sociedad. Un privilegio -si quieren- que muy pocos valoran. Tenemos derechos, también obligaciones. Quien gobierna, seres humanos, hombres y mujeres, ejercen ciudadanía. La democracia es un sistema a perfeccionar. ¿Qué tanto estamos en disposición de aportar?

La vida es una fuerte marea, nos lleva y nos trae, nos ocupamos de nuestros asuntos y creemos que es bastante. Los asuntos públicos son nuestros y los pasamos de largo. El porcentaje de ciudadanía involucrada en la gestión de los asuntos sociales es mínimo. Podemos y debemos asustarnos, en la realidad no existe el vacío, todo se llena, de lo que imaginen se llena.

Tenemos derechos y tenemos responsabilidades, no es tan simple como “dejar hacer, dejar pasar”. El caos proviene de la desidia disfrazada de comodidad con la que, según nuestro interés, vamos por la vida. Eso sí, criticando, señalando, pero no, jamás involucrándonos.

Quiero pensar que no todo está perdido. La esperanza no escapó de la caja de Pandora, hay una solución: “cuidar el orden, respetar y aplicar la ley” tope donde tope.

En Ahome se ha emitido la convocatoria para la elección de síndicos y comisarios municipales de acuerdo al artículo 11 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa que señala: “Los municipios se dividirán en sindicaturas y estas en comisarías…”. Veamos la fragmentación del territorio: el presidente municipal y el Ayuntamiento derivan el poder a ciudadanos interesados en la cosa pública, en el orden, en el cumplimiento de leyes y reglamentos. Eso dice la teoría, la práctica topa con la realidad. El artículo 70 de la ley citada define las facultades y obligaciones, “letra viva, práctica muerta”. Por ejemplo, en las fracciones se lee: III. Informar inmediatamente al presidente municipal de los casos de necesidad y urgencia que se susciten en sus jurisdicciones;

IV. Tener bajo su mando a los agentes del Cuerpo de Policía adscritos a sus respectivas jurisdicciones; VII. Vigilar que en su jurisdicción no se alteren la tranquilidad y orden público...

¿Qué les digo? No se cumple, la inercia es tan fuerte, que los métodos y formas se mantienen. Las sindicaturas son tierra de nadie, así se dice para expresar que no hay autoridad. ¿Que los síndicos manden a la policía? Solo en el papel, no es tal ejercicio porque si lo fuera, qué mal mandan los síndicos y síndicas. Topolobampo es un ejemplo terrible, Ahome, La Higuera, en las últimas semanas hay historias terribles de desorden y faltas a la ley.

Me pregunto: cómo es que Topolobampo con el Sector Naval en el Cerro de las Gallinas tenga tanto desorden en materias que le son inherentes resolver; si no cuidamos la casa, cómo cuidamos las demás. Quien piense que el gran puerto, pujante y hermoso, puede funcionar con una o dos patrullas y menos de seis policías por turno está mal, vive en un mundo de caramelo.

Alguien que busca el cargo de representación en ese nivel debe preguntarse al menos tres cosas: ¿conozco la demarcación y la población?, ¿conozco la ley? y la más importante: ¿actuaré de acuerdo a la ley? En su conciencia la respuesta.

No crea el Ayuntamiento, presidente, síndica procuradora y regidores y regidoras que derivan el poder y ahí se ven. Lo que hagan síndicos y comisarios es SU responsabilidad. El servicio público implica mucho, se necesita congruencia, humildad y conocimiento para tener Razón de Ser.

Posdata.- Ando acomodando el alma.

Gracias a Julieta, mi madre, por la vida, la alegría y la esperanza.

Hasta siempre Gran Tita.